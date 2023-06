Volley – La Prisma ufficializza lo staff medico

La Prisma ufficializza lo staff medico: “Siamo lieti di annunciare che anche quest’anno la Gioiella Prisma Taranto potrà contare su uno staff medico altamente competente, dedicato a garantire la salute e la sicurezza degli atleti durante l’intera stagione. Fin dai primi esami pre-stagionali, il nostro team sanitario si assicurerà che i nostri atleti siano in perfetta forma e ricevano la cura adeguata.

A guidare il team c’è il dott. Vincenzo Tagliente, un medico sociale specializzato in fisioterapia. Il dott. Tagliente sarà presente in panchina durante le partite casalinghe e coordinerà i trattamenti di fisioterapia e osteopatia per i nostri atleti. Con la sua vasta esperienza presso la Fondazione San Raffaele e attualmente come primario presso la struttura medica riabilitativa Villa Bianca a Martina Franca, il dott. Tagliente assicurerà un’attenzione costante alle esigenze mediche dei nostri giocatori.

Il nostro team sanitario vanta anche la presenza del dott. Giuseppe Tombolini, esperto in trattamenti ortesici. Il dott. Tombolini, tecnico ortopedico e amministratore delle rinomate “Officine Ortopediche Tombolini”, offrirà la sua competenza nel campo ortoprotesico per supportare i nostri atleti nel loro percorso di guarigione e recupero.

Per garantire una corretta alimentazione e nutrizione per i nostri atleti, avremo il dott. Francesco Settembrini come nutrizionista di riferimento. Il dott. Settembrini, titolare della Farmacia Settembrini, è un farmacista specializzato in nutrizione e ha un ruolo chiave nel promuovere il benessere e la salute dei nostri sportivi. Grazie alla sua consulenza personalizzata e alla disponibilità di esami specifici, i nostri atleti saranno supportati nel raggiungimento delle loro prestazioni ottimali.

Il nostro team medico sarà arricchito dalla presenza di altri due specialisti: il dott. Michele Pezzulla, medico neurologo, e il dott. Giovanni Pisapia, ematologo e oncologo. Il dott. Pezzulla, che ha esperienza nella medicina sportiva e una profonda conoscenza delle dinamiche neurologiche legate all’attività sportiva, sarà un prezioso punto di riferimento per i nostri atleti. Il dott. Pisapia si occuperà della medicina generale degli atleti, fornendo diagnosi tempestive e terapie adeguate durante l’anno.

Infine, per le necessità diagnostiche, potremo contare sul dott. Mario Ortino, radiologo e titolare dello studio radiologico “San Tommaso”. Con l’aiuto dei suoi colleghi medici radiologi e tecnici specializzati, il dott. Ortino fornirà servizi di diagnostica per immagini all’avanguardia per valutare eventuali infortuni o problematiche mediche dei nostri atleti”.