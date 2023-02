Prisma Volley alla resa dei conti

UN MATCH CHE VALE UNA STAGIONE: SABATO AL PALAMAZZOLA È SCONTRO DIRETTO CON LA EMMA VILLAS AUBAY

Sabato alle 18 al PalaMazzola, in diretta Raisport e Volleyballworld.tv, è atteso il pubblico delle grandi occasioni per il match che la Gioiella Prisma Taranto affronterà contro la Emma Villas Aubay. E’ un appuntamento che vale una stagione, per la terzultima partita di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca. Se non definitivo, l’incontro di sabato darà parecchie indicazioni e può far pendere l’ago della bilancia da una parte piuttosto che dall’altra per la corsa alla salvezza in cui entrambe le formazioni si trovano coinvolte, insieme a Padova con 2 punti di vantaggio.



Siena arriva da una settimana di stop a causa della chiusura del PalaEstrain seguito al terremoto in Toscana. Avrebbe dovuto giocare domenica scorsa contro la Lube Cucine Civitanova e si presenterà al PalaMazzolacon una settimana di riposo in più rispetto agli ionici.

Il roster senese negli ultimi tempi ha subito alcune modifiche. Rispetto alla partita di andata infatti il club toscano ha esonerato l’allenatore Montagnani promuovendo Pelillo che era il secondo in panchina, ha ceduto la banda Swan Ngapeth; inoltre nel match contro la Top Volley tre settimane fa ha perso l’opposto campione del mondo Pinali per un serio infortunio alla caviglia e rimediato dal mercato il polacco Bartman, anch’egli però infortunato dopo il primo match giocato e in fase di recupero. Del roster senese fanno parte in diagonale anche i registi Finoli, Pinelli e l’opposto argentino Pereyra. In posto 4 si distinguono le bande espertissime come il serbo Petric e l’olandese Van Garderen, i centrali Mazzone e Ricci ex Modena e l’altra banda Raffaelli, con il libero Bonami, aiutato dall’ex rossoblù Pochini.

Giocatori dotati di grande esperienza e versatilità, un team in fase crescente di buona forma che nelle ultime 4 partire ha rimediato 3 vittorie e 1 sconfitta, battendo Piacenza (che giocava però senza le due bande Lucarelli e Leal) Cisterna e Padova, sconfitto solo da Modena.

All’andata gli ionici espugnarono il campo della Emma Villas Volley con un perentorio 3-1 (25-23, 23-25, 25-20, 25-22) e si rilanciarono in classifica, con difesa e muro che fecero la differenza. Una vittoria pesantissima, quella degli ionici che sfoderarono una prestazione monstre soprattutto da parte di Stefani, che mise a terra 26 punti, sugli scudi anche Loeppky (15) ed Antonov (14), ma fu l’intera squadra a girare al meglio in un match che si è contraddistinto da grandissime difese e da scambi lunghissimi nonché da tantissimi muri con un Larizza scatenato nel fondamentale (7 muri per lui, 14 totali di squadra).

Sabato sarà uno scontro dalle diverse motivazioni, senz’altro aperto, dove i rossoblù dovranno ripetersi, in una sfida diretta ostica e carica di molti significati.

La società Gioiella Prisma ha per l’occasione lanciato una campagna di agevolazione per l’acquisto dei biglietti #unitisipuò, che prevede l’acquisto del tagliando unico d’ingresso al simbolico costo di 7 euro, e al PalaMazzola è previsto il tutto esaurito.

Grande attesa dunque per questo scontro che “vale una stagione” nelle parole di mister Vincenzo Di Pinto e di capitan Falaschi (ex di giornata).

“L’iniziativa #Unitisipuò permetterà a tanta gente di avvicinarsi alla gara grazie anche all’incentivo del prezzo ridotto -sottolinea coach Di Pinto -nella settimana più importante dell’anno la società ha avuto un’idea eccellente con prezzi simbolici per una giornata speciale in favore della nostra squadra. Cari Tarantini e pugliesi nonchè tutti quelli che amano questa squadra, ci serve aiuto e vi aspettiamo tutti sabato a lottare e a giocare insieme per una partita da cardiopalma. Noi stiamo provando a fare l’impossibile in allenamento tutti i ragazzi sono concentrati e determinati e stiamo valutando tutte le le possibilità per arrivare al meglio in questa partita Importante per la salvezza”

“La Società ha fatto tutto il possibile per avvicinare non solo i ragazzi ma tutta la cittadina a noi -dichiara capitan Falaschi- e darci il supporto di cui abbiamo bisogno. Sappiamo che sarà una partita fondamentale per il proseguo del nostro cammino, abbiamo una settimana corta per lavorare bene ed arrivare a sabato pronti tutti a disposizione e poter dare il 110% in una sfida a cui teniamo per poter conservare la massima categoria: lo vogliamo con tutte le nostre forze”.

Ex di giornata Marco Falaschi a Siena nella stagione 2019-2020 e Filippo Pochini a Taranto nella stagione 2021-2022.

Arbitri dell’incontro Marco Zavater e Armando Simbari.