Ballottaggi: L’Italia se destra

Risultati delle elezioni 2023: predomina il centrodestra, Vicenza rappresenta l’eccezione. Schlein richiama l’attenzione della segreteria del PD. Calo dell’affluenza elettorale: al termine del ballottaggio, vota il 49,64%, a fronte del 58,39% del turno iniziale. La coalizione al governo conquista Ancona, Brindisi, Massa, Siena e Pisa nel turno seguente, mentre Catania cade al primo turno.

Vicenza rappresenta un’isola di resistenza per il centrosinistra, in un panorama dominato dal centrodestra. Questo è l’evidente scenario delineato dai ballottaggi nei comuni e dal primo turno delle elezioni in Sicilia e Sardegna.

A Vicenza, il candidato del centrosinistra, Giacomo Possamai, si impone con un margine di 500 voti sul suo diretto avversario, sostenuto da FI, FdI e Lega. Sono stati effettuati ballottaggi in 41 comuni, tra cui spiccano i capoluoghi di Ancona, Brindisi, Massa, Siena e Pisa. Il ballottaggio di Terni vede prevalere Stefano Bandecchi.

Nel primo turno a Catania, il centrodestra si afferma con decisione. Invece, a Trapani, la contesa si ravviva, mantenendo un confronto serrato con il centrosinistra. Ragusa riconferma il suo sindaco uscente, mentre Siracusa si appresta al secondo turno, con un leggero predominio del centrodestra.

Infine, si evidenzia un calo dell’affluenza: secondo i dati definitivi del Viminale, al termine delle operazioni di voto alle 15, la partecipazione è attestata al 49,64%, in calo rispetto al 58,39% del turno iniziale.