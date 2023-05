Prisma Volley – Il ruolo di Kyle Russel

Non si nasconde dietro a un dito, il nuovo opposto della Gioiella Prisma Taranto: Kyle Russel ha tutta la consapevolezza del vero “bomber” e l’entusiasmo della sfida, ingredienti base del suo ruolo, che mescolati ad una buona chimica di squadra, contribuiranno a portare un bel po’ di pepe per la nuova stagione nel team del Presidente Bongiovanni.

1. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare la proposta di un ingaggio in Italia, e specialmente a Taranto?

Quando ho iniziato a giocare a pallavolo avevo da sempre un mio obiettivo, giocare un giorno nella Superlega italiana! Quindi sono molto emozionato e grato per questa opportunità speciale con un club come Taranto di realizzare uno dei miei sogni! E inoltre non vedo l’ora di sperimentare lo stile di vita e la cultura italiana, specialmente nel sud in una bellissima regione come la Puglia.

2. Ha seguito le vicende del club ionico in Superlega? Quali sono le sue impressioni?

Ho seguito il campionato nelle passate stagioni, so come Taranto ha difeso con i denti i colori della città restando nella massima categoria. Rimango concentrato e positivo rispetto al mio arrivo in questa squadra, e non vedo l’ora di arrivare in Puglia per cominciare a costruire ciò che possiamo realizzare nella prossima stagione.

3. Sarà considerato come l’atleta dal braccio pesante, colui al quale verranno dati i palloni che scottano, è consapevole di questo? La spaventa?

So che il mio ruolo è occuparmi di situazioni difficili e fornire un attacco pesante. Venendo dagli Stati Uniti, sono considerato un giocatore fisico. Sono alto, so saltare bene e ho un braccio forte, quindi porterò una presenza fisica nel gioco! Anche il mio servizio è una delle mie migliori caratteristiche come giocatore e mi esibisco bene nei momenti importanti quindi è una sfida che mi alletta molto!

4. Che ne pensa della squadra che si sta allestendo, crede che si formerà una Gioiella Prisma Taranto competitiva con margini di miglioramento rispetto al passato?

Sono entusiasta di unirmi ai giocatori che sono stati confermati, che si sono ben distinti in queste ultime annate e ai nuovi acquisti per la prossima stagione. Sono impaziente di conoscerli e cominciare a lavorare insieme a loro e allo staff. Spero che questa squadra continui ad avere una buona chimica e porti ancor più successo al club e ai suoi tifosi.