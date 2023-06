E’ Enzo Franciosa l’uomo tuttofare della Prisma Volley

Vincenzo Franciosa è una figura importante all’interno della società Gioiella Prisma, squadra di calcio ionica. Nato il 18 luglio 1940 a Bari, è tornato a Taranto con la squadra quando questa è tornata in Serie A nel 2020. Dopo aver terminato gli studi presso l’Istituto Industriale, ha lavorato per 35 anni presso l’Enel, prima di andare in pensione nel 2001.

Attualmente, Vincenzo ricopre il ruolo di responsabile dell’hospitality e della logistica presso il PalaMazzola, lo stadio in cui gioca la Gioiella Prisma. Si occupa di gestire il pubblico durante gli eventi, organizzare il campo da gioco e garantire che tutto sia funzionante e disponibile per lo staff tecnico. Durante le partite, si occupa anche di organizzare la presenza dell’ambulanza e assicurarsi che tutto sia in ordine.

Vincenzo è conosciuto da tutti come “Enzo” o “l’uomo delle caramelle” perché ha sempre un sorriso e una caramella da offrire a chiunque arrivi al PalaMazzola. Grazie alla sua gentilezza e alle sue capacità nelle relazioni pubbliche, gli è stato assegnato ufficialmente questo compito.

Tuttavia, i compiti di Enzo non si limitano allo stadio. Attualmente si sta anche occupando degli alloggi per i giocatori che arriveranno a Taranto a fine agosto. Verifica che tutto sia in ordine e coordina eventuali lavori di ristrutturazione necessari.

Ha un rapporto di amicizia stretto con i vertici del club, tra cui l’avvocato Bongiovanni e la Vice Presidentessa Zelatore. Li conosce da molti anni e li ha aiutati fin dai tempi del calcio. Hanno trascorso molte ore insieme e hanno affrontato insieme molte sfide nel corso degli anni, grazie alla passione per lo sport e all’amicizia che li lega.

Vincenzo Franciosa è pronto a iniziare una nuova stagione insieme alla Gioiella Prisma, con grande passione ed entusiasmo, per continuare a sostenere la squadra e contribuire al suo successo.