Grottaglie – Si inaugura la XXX edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”

La XXX edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” si inaugura a Grottaglie, in provincia di Taranto, con la partecipazione di opere provenienti da artisti internazionali. Questo importante evento artistico attira ogni anno artisti da tutto il mondo.

L’esposizione, caratterizzata da uno stile di grande impatto, sarà inaugurata presso il Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio di Grottaglie il 2 luglio alle 19:00. Il nastro verrà tagliato dal sindaco del Comune di Grottaglie, Ciro D’Alò, e da Emanuele di Palma, presidente della Bcc San Marzano. L’evento sarà condotto da Federico Quaranta, noto conduttore e autore radiotelevisivo italiano.

Nella mattinata del 2 luglio, una giuria composta da esperti nel campo dell’arte ceramica contemporanea valuterà le opere in concorso, premiando quelle che si distinguono per l’innovazione e la contemporaneità. La giuria sarà composta da Claudia Casali, direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza; Vasi Hirdo, redattore capo della rivista indipendente Ceramics Now, che promuove l’arte ceramica contemporanea dal 2010; Marco Maria Polloniato, curatore della XXX edizione del Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” e storico dell’arte; Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie; e Emanuele di Palma, presidente della Bcc San Marzano. Saranno loro a selezionare l’opera vincitrice e a assegnare il “premio mostra personale”.

Negli ultimi anni, il Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” si è ampliato a livello internazionale e si è affermato come un concorso in costante crescita nel panorama artistico contemporaneo.

Nato nel 1971 a Grottaglie, una città famosa per la sua produzione di ceramica e il quartiere interamente dedicato a questa forma di artigianato, il concorso rende omaggio all’artigianato ceramico e alla sua importanza nella storia identitaria della città.

La ceramica permette ai ceramisti di esprimere la propria visione del Mediterraneo, intrecciando elementi storici, culturali, naturalistici e sociali. Questo evento rappresenta una vetrina unica per gli artisti emergenti e affermati, offrendo loro l’opportunità di esporre le proprie opere e di far parte di una prestigiosa comunità artistica.