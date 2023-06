New Mater Volley Castellana Grotte e Materdominivolley.it insieme

La New Mater Volley Castellana Grotte e la Materdominivolley.it Castellana Grotte hanno deciso di collaborare a partire dalla stagione 2023/2024 per partecipare ai campionati di pallavolo maschile serie A2, serie B e ai campionati giovanili. L’obiettivo di questa collaborazione è creare sinergie tecnico-economiche che consentano ai due club di valorizzare la pallavolo del territorio e garantire la partecipazione alle competizioni di alto livello.

La New Mater Volley, guidata dal presidente Nino Carpinelli, apporta un’organizzazione solida che ha dimostrato di essere competitiva nella serie A2 e Superlega, oltre a un prezioso know-how organizzativo. Il presidente della New Mater Volley ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di preservare le competenze e le professionalità acquisite nel corso degli anni nel volley di Castellana Grotte, ringraziando la Materdomini e il suo presidente per la disponibilità dimostrata.

Anche il presidente della Materdominivolley.it, Michele Miccolis, ha manifestato entusiasmo per il progetto ambizioso proposto dalla New Mater, rafforzando il legame tra la pallavolo e la città delle Grotte e ampliando l’impatto sul territorio regionale. Miccolis ha riconosciuto che la partecipazione al campionato di serie A2 richiede una struttura societaria complessa, e in tal senso la New Mater apporterà un importante contributo in termini di relazioni commerciali e risorse umane. L’obiettivo comune è onorare le tradizioni sportive delle rispettive realtà.

I vertici delle due società hanno quindi deciso di mettere insieme le loro competenze per partecipare alla prossima stagione di serie A2 e per valorizzare i campionati giovanili a livello regionale e nazionale, attraverso una partnership completa. Saranno presentate le relative richieste agli organismi federali competenti per garantire la partecipazione alle competizioni senior e giovanili, nel rispetto dei regolamenti sportivi vigenti. In questo modo, si cercherà di offrire al territorio l’opportunità di godere degli spettacoli della pallavolo nazionale.