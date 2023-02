“Taranto nel Cuore” – La Prisma vicina ai tifosi

Parte l’iniziativa “Taranto nel cuore”: sabato sera al PalaMazzola una gara importante in chiave salvezza. La società del presidente Bongiovanni abbassa il prezzo dei biglietti ed invita tutti a sostenere la squadra

#unitisipuò. Con questo hashtag la Gioiella Prisma Tarantoavvia l’iniziativa “Taranto nel cuore”, attraverso cui invita la cittadinanza e gli appassionati di pallavolo a sostenere la squadra in vista della gara di sabato 18 febbraio alle ore 18 al “PalaMazzola” contro l’Emma Villas Aubay Siena.

Sono in palio punti preziosi in chiave permanenza in Superlega e i ragazzi di coach Di Pinto avranno bisogno di un palazzetto pieno e del sostegno del caloroso pubblico di Taranto per portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale.

“Chiamiamo a raccolta tutta la città che ama i colori rossoblu – dichiara il presidente della Gioiella Prisma Taranto, l’avvocato Antonio Bongiovanni. Sabato sera il senso di appartenenza dei tarantini sarà fondamentale per supportare i ragazzi in campo. Come abbiamo visto durante l’ultimo incontro casalingo disputato, al “Palamazzola” erano presenti tantissimi giovani e tante persone che si stanno avvicinando ora alla pallavolo. Desideriamo incentivare la partecipazione della gente e per questo motivo abbiamo deciso di abbassare sensibilmente i prezzi dei tagliandi”.

Il costo unico dei biglietti per la gara tra Taranto e Siena, gara valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Superlega, pertanto, sarà solo di 7 euro, incluso il costo della prevendita. Non sono previste altre agevolazioni.

“Per la gara contro i toscani la Gioiella Prisma Taranto ha bisogno della propria gente – conclude il massimo dirigente ionico – e del calore che solo i tarantini ed i pugliesi sanno trasmettere”.

Il club comunica, inoltre, che la prevendita per i tagliandi relativi all’incontro è già attiva.

I tagliandi sono acquistabili presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B, il Bar Coffee Time sito in via Principe Amedeo 172 o tramite il circuito EtesTicketing, raggiungibile dal sito www.etes.it.

Uniti si può, con Taranto nel cuore. Perché la Superlega è un patrimonio da preservare con orgoglio e con il sostegno di tutti.