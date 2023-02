MARTINA SI MASCHERA – Il carnevale dei bambini. Giovedì 16, Sabato 18 e Domenica 19 dalle ore 18.00 alle 20.00 in Piazza XX Settembre, in collaborazione con il Comune di Martina Franca per la festa di carnevale più colorata di sempre!

Le mascotte di Topolino, Minnie, Masha, Orso, Minion, Spiderman, Batman, Anna, Ladybug, Super Mario, Gattoboy e Mercoledì saranno i piazza per far ballare, giocare, ridere e meravigliare!

Saranno presenti: Lo spettacolo di Magia Comica, il Teatrino dei Burattini, lo Spettacolo di Bolle di Sapone Giganti e palloncini per tutti!





Recuperiamo le nostre tradizioni!!!

Cari genitori non avete scuse!!!