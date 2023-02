A Carnevale ogni Moda vale. Questo il titolo della manifestazione, con il patrocinio del Comune di Martina Franca, assessorato alle attività culturali e spettacolo, assessorato alle attività produttive, assessorato al Turismo, che animerà la prima domenica del carnevale martinese all’insegna della Moda e dell’artigianato della manifattura tessile. L’idea di Francesca Castellana è quella di unire varie realtà locali per vivere insieme una giornata di festa, sotto il segno della Moda di alta qualità, che ha caratterizzato nel passato più o meno recente e continua a farlo nel presente la società martinese.

Saranno infatti abiti fatti rigorosamente a mano, secondo la più antica tradizione martinese, quelli che sfileranno domenica mattina 19 febbraio 2023 a partire dal Palazzo Ducale di Martina Franca, sempre più cuore pulsante delle attività culturali cittadine, per snodarsi tra alcuni suggestivi vicoli del centro storico, sostare nella caratteristica piazza Maria Immacolata e rientrare in piazza Roma. Il tutto con l’accompagnamento di musica, teatro, spettacolo e tanto buonumore.

A Carnevale ogni Moda vale.

Ad animare la manifestazione, con quasi un centinaio tra musicisti, artisti e figuranti, il gruppo “Maschere d’epoca di Fasano”, il gruppo teatrale “Cętte cętte minzę a chiazzę”, il gruppo musicale “Popular Folk”, gli “Sbandieratori di Lucera” e la violinista Didì Tartari, oltre a numerosi e volenterosi cittadini, grandi e piccoli. “Ho voluto portare in piazza un Carnevale che unisse varie realtà – afferma l’organizzatrice Francesca Castellana – mantenendo però al centro dell’attenzione la Moda e l’industria manifatturiera martinese, che dato e continua tutt’ora a dare grande lustro non solo all’economia ma anche alla cultura della nostra città”.

Un Carnevale per tutti, con un occhio di riguardo ai più piccoli, che da sempre sono i più coinvolti da questa festa che trae origini nel passato ma continua a far divertire. Durante l’evento, infatti, completamente gratuito, verrà offerto un simpatico omaggio a tutti i bambini. Non resta che rinnovare l’appuntamento a domenica 19 febbraio 2023, alle ore 10.30 con partenza dal Palazzo Ducale e numerosi momenti di vario genere lungo il percorso suddetto, con tappe importanti in piazza Maria Immacolata in piazza Roma. Buon carnevale a tutti.