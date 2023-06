Allenamento congiunto di volley al Palasport Giovanni Paolo II di Massafra

Oggi alle 17.30 presso il Palasport Giovanni Paolo II di Massafra la Gioiella Prisma terrà un allenamento di promozione guidata da Mister Vincenzo Mastrangelo con il secondo allenatore Antonello Andriani, lo scout Matteo Pastore e Mirko Corsano.

La sessione di allenamento è stata organizzata a Massafra ed è dedicata alle società di volley locali invitate (ASD Volley Club Grottaglie, ASD New Volley Gioia, Polisportiva New Volley Mottola, Polisportiva Frascolla Taranto, Asd Pallavolo Massafra, Polisportiva 74020, Polisportiva Ideal Talsano, Asd Sava for Volley) al fine di creare un giusto spirito di collaborazione tra società e promuovere la pallavolo sul territorio, e sarà aperto ai ragazzi dai 16 ai 19 anni muniti di autorizzazione dalle rispettive società.

Per l’occasione saranno presenti i Presidenti della Gioiella Prisma Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, il Direttore Generale Vito Primavera e il segretario e responsabile del settore giovanile Stefano De Luca, il segretario Calò ed il dirigente Enzo Franciosa, oltre al Presidente della Fipav Taranto Agostino Greco.

Si ringraziano la Presidentessa della Asd Pallavolo Massafra Antonella Bruno e tutto il direttivo, con il dott. Tagliente sempre disponibile a queste iniziative promozionali per la pallavolo locale.