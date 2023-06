Taranto – Il grano e l’uva nelle Reti e nelle Azioni di Menti

Il grano e l’uva nelle Reti e nelle Azioni di Menti!

Presentati con successo i due progetti che vedono collaborare Gal Magna Grecia, tre Amministrazioni comunali, Terzo settore e Profit.

Turismo rurale e innovazione sociale si sono “sposati” in una grande festa che ha coinvolto tre comunità: è la magia dei INVIO Resoconto e interviste e clip video evento per presentazione due progetti “Reti di Menti” e “Azioni di Menti” che, già da alcuni mesi, per la prima volta stanno collaborando sinergicamente per lo sviluppo sociale ed economico del territorio di tre comuni jonici: Grottaglie, Carosino e San Giorgio Jonico.

La presentazione dell’iniziativa si è tenuta al Castello Episcopio di Grottaglie in una serata gioiosa “condotta” da Maria Teresa Marangi, progettista e project manager dei due progetti, che aprendo i lavori ha spiegato che «per realizzare le azioni previste dai progetti “Reti di Menti” e “Azioni di Menti” sono state costituite due distinte Ats (Associazione Temporanea di Scopo) che comprendono imprese, aziende ed Enti del Terzo Settore che, per la prima volta in questo tipo di interventi operano insieme, peraltro alcuni partner sono presenti in entrambe le reti».

La capacità di unire il mondo del profit e quello del terzo settore è stata apprezzata nei loro interventi da Francesco Vizzarro, Presidente Ordine Commercialisti ed Esperti contabili di Taranto, e Maria Antonietta Brigida, Vicepresidente CSV Taranto.

La serata è proseguita con la presentazione di alcune attività già realizzate nell’ambito del progetto “Reti di Menti” che da subito ha visto il coinvolgimento di studenti delle scuole superiori dell’I.C. “Don Milani-Pertini”, in iniziative tese prima a individuare i “bisogni” delle comunità, propedeutiche alla elaborazione di un modello di innovazione sociale in grado di produrre benessere diffuso, un processo basato sulle cosiddetta “intelligenza collettiva”, ovvero le Menti degli individui che ne fanno parte.

Gli studenti hanno avuto anche la possibilità di esprimersi: così è stato organizzato un corso di autoimpenditorialità con la creazione di una collezione di abiti che, grazie alla collaborazione dell’Atelier “Annicchiarico” con la Maestra di sartoria Angela Annicchiarico, membro dell’Accademia Nazionale Sartori di Roma, ha visto gli studenti creare i loro modelli, realizzarli e indossarli nella serata in una sfilata trasformandosi in emozionatissime modelle, tra questi anche Mimmo, uno degli ospiti delle Strutture Rete Epasss di Grottaglie presenti in sala, con loro anche i appresentanti dell’Associazione “Amici della Fo’cra”.

Un’altra iniziativa di studenti dell’I.C. “Don Milani-Pertini” a indirizzo tecnico economico e turistico è stata la realizzazione di tre video – proiettati nella serata – in cui con i loro occhi hanno “raccontato” a ipotetici turisti i comuni in cui vivono, ovvero i tre che finora hanno patrocinato l’iniziativa: Grottaglie, Carosino e San Giorgio Jonico.

Il progetto “Azioni di Menti” è stato introdotto poi dalla “sfilata” di una bimba e un bimbo in costumi che rappresentavano il grano e l’uva, due prodotti della nostra terra!

Infatti Maria Teresa Marangi ha spiegato che il progetto “Azioni di Menti” intende promuovere il turismo rurale e valorizzare le risorse agricole locali, in modo che il “loro valore aggiunto” possa rimanere sul territorio: assumono un valore simbolico il grano che si trasforma in pane e l’uva in vino!

In “Azioni di Menti” saranno messi a punto percorsi turistici elaborati mediante un processo partecipativo “dal basso” in cui sarà coinvolta la comunità, a partire proprio dagli studenti che così diventano consapevoli delle straordinarie risorse del “paesaggio rurale”: le bellezze della natura unite ai tipici interventi antropici del nostro territorio, come i muretti a secco, le masserie, i trulli, gli ipogei e le lamie, diventano così un “bene culturale”, un unicum inscindibile che rappresenta un attrattore turistico.

Apprezzamenti per i due progetti sono stati espressi nei loro interventi dai rappresentanti delle tre Amministrazioni comunali: Antonio Vinci, Assessore comunale Turismo, Cultura, Marketing territoriale e Percorsi ceramici di Grottaglie, Cosimo Fabbiano, Sindaco di San Giorgio Jonico, e Onofrio Di Cillo, Sindaco di Carosino.

Concludendo la serata Ciro Maranò, Direttore del Gal Magna Grecia, ha auspicato che nel prosieguo possano aderire ai due progetti anche altri partner e istituzioni, tra queste gli altri nove Comuni che, con Grottaglie, San Giorgio Jonico e Carosino, aderiscono al Gal Magna Grecia: Crispiano, Faggiano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Statte e Leporano.