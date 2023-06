Schiaffi e calci alla moglie in presenza dei figli

La triste realtà dei maltrattamenti in famiglia continua a farsi sentire nella Provincia di Taranto.

Nelle ultime ore, in ottemperanza alle disposizioni del cosiddetto “codice rosso”, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato un uomo residente nella zona, sorpreso in flagranza di reato per presunti “maltrattamenti in famiglia” perpetrati ai danni della moglie e dei figli.

Tutto è scaturito da una violenta lite tra la coppia, durante la quale l’uomo avrebbe preso a aggredire e picchiare la donna, utilizzando anche schiaffi e calci.

Appena ricevuta la richiesta di aiuto tramite il numero di emergenza “112”, i Carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto, trovandosi di fronte a una scena che lasciava pochi dubbi sulle violenze appena accadute.

Grazie agli accertamenti condotti dai militari, è stato possibile ricostruire gli eventi e constatare che la vittima, la quale presentava varie lesioni evidenti, era stata a lungo vittima di ripetute violenze e vessazioni da parte del marito.

Secondo quanto dichiarato dalla donna, di 46 anni, il suo compagno avrebbe da tempo assunto atteggiamenti violenti nei suoi confronti, soprattutto in presenza dei loro figli. Quest’ultimo episodio è culminato con l’ennesima e violenta aggressione.

I Carabinieri hanno sollecitato la vittima a rivolgersi al centro antiviolenza per ricevere l’adeguato supporto.

Attualmente, l’uomo è sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.