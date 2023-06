La Prisma volley conferma il Dr. Settembrini

Sarà ancora collaborazione con lo staff medico del nutrizionista dr. Francesco Settembrini, tarantino per la Prisma Taranto.

È la conferma per il quarto anno consecutivo.

Il Dottor Francesco Settembrini, farmacista nutrizionista ha conseguito un Master in Fisiologia della nutrizione e dello sport ed è consulente di diversi atleti e squadre sportive su territorio.

La Farmacia Settembrini, realtà affermata ormai da diversi anni nel territorio tarantino, offre una precisa consulenza in ambito non solo farmaceutico ma anche attraverso una serie di servizi orientati al miglioramento della qualità della vita.

Specializzato anche con un Master in integrazione e supplementazione dello sportivo, Settembrini si occupa inoltre di seguire tutto ciò che riguarda i prodotti integrativi a supporto dell’atleta durante l’anno, monitorando la collaborazione con aziende di integratori e prodotti nutrizionali di altissima qualità.

È stato atleta agonista e tutt’oggi fa sport a buon livello, maratoneta e appassionato di molti sport, applica i concetti appresi di nutrizione sia su se stesso che su tantissimi sportivi e campioni, eccellenze di fama anche internazionale e olimpica.

“Per il terzo anno consecutivo abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati – dichiara Settembrini -e questa è stata un’ottima cosa;per il prossimo anno invece ci saranno dei cambiamenti sia dal punto di vista tecnico che nella rosa degli atleti e quindi c’è tanta curiosità di conoscere il nuovo staff e la nuova squadra”

Ci saranno nuovi atleti con diverse culture e provenienze, andrà ad influire sul suo lavoro di preparazione di un piano nutrizionale e sportivo?

“Certo, nuove personalità, nuovi generi di atleti e anche nuove culture visto che ci saranno molti stranieri da tutte le parti del mondo anche se c’è una presenza prevalente statunitense, quindi andremo anche ad affinare il nostro inglese e l’approccio sarà dunque diverso rispetto agli anni passati perché bisognerà conoscere bene a 360° queste nuove figure. Anche se questi atletiper essere professionisti e competere ad alto livello devono averegià per forza un loro background alimentare sportivo. È chiaro che si può affinare e migliorare tutto, il mio compito è dunque quello di rendere sempre più efficiente la loro macchina corporea”

Una nuova guida tecnica e dunque anche nuove direttive per lo staff medico e obiettivi prestativi con il nuovo staff di Mister Mastrangelo.

“Essendoci un nuovo coach io come tutto lo staff medico dovremoadeguarci alle esigenze che ci perverranno dal tecnico, sempre incollaborazione col preparatore atletico Pascal che già conosciamo, e troverà la massima disponibilità e impegno”.

Andrete a fare come consuetudine l’esame Bia?(Tecnologia innovativa di ultima generazione, che effettua un’analisi approfondita e dettagliata dei parametri fisiologici e corporeidegli atleti)

“Sì cominceremo sempre con la Bia perché è un punto di partenza molto importante che ci indica lo stato di salute di questi atleti il passaggio tra la fine del campionato e un lungo periodo di stop. Molti di questi ragazzi sono impegnati in nazionale quindi non avranno trascurato il loro fisico e anche coloro che non sono impegnati in Nazionale comunque si terranno in forma nel periodo estivo per riuscire ad affrontare un campionato senza magari andare sovrappeso o modificare di troppo il loro peso. Il loro infatti è un riposo attivo in vista di una preparazione atletica di agosto. Per questo viene effettuato questo test in modo che poi i risultati vengano affidati allo staff che andrà a svolgere un lavoro individuale e specifico per ogni atleta”

Come sono le sue impressioni di fronte a questa nuova sfida che coinvolgerà tutto il club e lo staff oltre agli atleti?

“C’è grande entusiasmo, curiosità e attesa anche perché sulla carta credo che abbiamo una squadra più completa rispetto agli anni passati, poi sarà il campo come al solito che darà il suo verdetto.Sicuramente ci sono prospettive diverse rispetto al passato che mi ha dato comunque molta soddisfazione poiché gli obiettivi sono stati tutti raggiunti anche con il supporto di uno staff medico competente che ha lavorato tutto l’anno per la forma fisica dei ragazzi. Sono sempre molto grato alla Presidenza con Tonio Bongiovanni e la Vice Presidentessa Elisabetta Zelatore per l’incarico delicato che da anni mi hanno affidato che mi consente di raccogliere molto sia a livello umano che professionale. Non ci resta che attendere la fine di agosto per cominciare a lavorare!”.