Prisma Volley – Parla il Presidente Bongiovanni

Il Presidente della Gioiella Prisma Tonio Bongiovanni si esprime, dopo l’ufficialità dei calendari, sul campionato e lancia un appello ai suoi atleti, lo staff e ai tifosi:

“Affrontiamo ogni campionato con grande entusiasmo e gettando il cuore oltre l’ostacolo, anche di fronte alle difficoltà che ci porterà ad affrontare.

Il campionato 2023- 2024 della Gioiella Prisma Taranto sarà per il quarto anno una stagione in cui i colori della Puglia e della nostra città risplenderanno nei prestigiosi palazzetti del nostro Paese nel campionato più forte e spettacolare del mondo. Abbiamo costruito una squadra che pensiamo abbia tutti i requisiti per poter competere con chiunque e togliersi molte soddisfazioni.

Desideriamo che ogni componente del team si senta proprio come noi, appassionato, entusiasta e onorato di rappresentare i colori di Taranto quando scende in campo.

Mi auguro di sentire e vedere sin da subito, nella sfida iniziale con Verona, il calore del Palamazzola gremito di tifosi ed appassionati rossoblù, per affrontare insieme questo percorso ricco di emozioni.”