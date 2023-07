Torna il Trotto all’Ippodromo Paolo VI

ELISEO PERNO DEL CENTRALE

Appuntamento con il trotto domenica 16 luglio a partire dalle 20.05, con sette corse per quello che è il secondo convegno del mese.

Prova clou la seconda, il premio “Azienda Agricola Toniatti”, che vedrà al via cinque cavalli di tre anni sulla distanza del miglio.

Dopo gli ultimi progressi, i favori del pronostico spettano ad Eliseo, un figlio di Varenne interpretato da Gaetano Di Nardo, veloce al via ed in grado di esprimersi intorno all’1.57.

Compatta l’opposizione, capeggiata da Epicureo Jet, che deve riscattare l’ultima rottura sulla seconda curva, ma che in precedenza veniva da due ottime performance; Esedra Pax, molto veloce nella fase iniziale, ma al rientro dopo un mese e mezzo; ed Elephant Jet, che ritorna sulla pista in cui ha vinto l’unica corsa in carriera, e che potrebbe sfruttare la posizione lungo la corda.

Estremo outsider Enna Dei Greppi davanti ad una montagna da scalare.