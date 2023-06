Inaugurato il centro sportivo “AlfaSpa” a Statte, che è diventato un nuovo punto di riferimento per gli amanti dello sport e non solo.

Nella suggestiva cornice di via Leucaspide, martedì 20 giugno, si è tenuto un evento molto atteso, che ha visto la realizzazione di un’ampia struttura grazie all’impegno di quattro giovani intraprendenti: Deborah e Claudia Spalluto insieme a Donato e Domenico Alfarano.

“AlfaSpa”, nome che deriva dall’unione dei due cognomi dei fondatori, è un centro sportivo all’avanguardia che promette di offrire una vasta gamma di attività per soddisfare ogni interesse.

La struttura, moderna e imponente, offre numerose attrazioni tra cui spiccano due campi da padel, un campo da calcio a 5 e un campo da beach volley, dove gli appassionati dello sport possono mettersi alla prova e divertirsi in compagnia.

Anche se la piscina non è stata ancora aperta, l’entusiasmo per la sua inaugurazione è palpabile e si prevede che diventerà presto una delle mete preferite per rinfrescarsi e godersi momenti di relax.

L’evento di apertura ha visto la partecipazione di una folla entusiasta, desiderosa di scoprire le nuove opportunità offerte dal centro sportivo. Tra i presenti, i sindaci di Statte, Francesco Andrioli, e di Faggiano, Antonio Cardea, hanno sottolineato l’importanza di iniziative come queste per promuovere lo sport e creare uno spirito di comunità tra i cittadini.

Un aspetto che ha attirato l’attenzione sia dei grandi che dei più piccoli sono stati i numerosi gonfiabili dedicati ai bambini, che hanno reso l’inaugurazione un evento adatto a tutta la famiglia. I giovani ospiti hanno potuto divertirsi in tutta sicurezza e creare esperienze indimenticabili, contribuendo a un’atmosfera di allegria e spensieratezza.

Il nuovo centro sportivo di Statte, frutto della passione e dell’impegno dei quattro giovani imprenditori, rappresenta un importante passo avanti per la comunità locale. Non solo offre opportunità di pratica sportiva, ma promuove anche uno stile di vita attivo e salutare.

L’entusiasmo e l’interesse dimostrati dalla comunità durante l’inaugurazione sottolineano il potenziale di queste nuove strutture nel diventare luoghi di incontro e aggregazione per tutti gli amanti dello sport.

Con l’apertura di questo centro sportivo all’avanguardia, Statte si conferma come una comunità che investe nel benessere dei suoi cittadini, offrendo loro opportunità di svago e crescita personale.

Non resta che attendere con trepidazione l’apertura della piscina e scoprire quali altre sorprese e iniziative saranno proposte in futuro dai giovani imprenditori Deborah, Claudia, Donato e Domenico, che hanno reso tutto ciò.