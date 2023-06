Omicidio a Bari: due colpi di pistola in un palazzo. Un 43enne con precedenti penali trovato morto in via Napoli.

La notte scorsa, intorno alle 2, un uomo di 43 anni è stato ucciso con due colpi di pistola in un palazzo di via Napoli, a Bari.

La vittima aveva dei precedenti penali, secondo quanto si apprende dalle fonti investigative.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal personale del 118, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del delitto e al movente.

Il magistrato di turno si è recato sul luogo dell’omicidio per coordinare le operazioni.

Le attività di sopralluogo della sezione investigazioni scientifiche

Per eseguire tutte le attività di sopralluogo e raccogliere le prove utili alle indagini, è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri.

Il corpo della vittima è stato trasportato all’obitorio per l’autopsia.