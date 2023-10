Statte – Differenziata sportivamente…

Sono 19 le mountain bike in regalo per le famiglie che fanno la differenziata

Oggi la cerimonia di consegna da parte del Comune di Statte.

Diciannove bici mountain bike sono state consegnate questa mattina dall’amministrazione comunale di Statte a rispettive famiglie virtuose che in queste settimane hanno contribuito notevolmente ad aumentare la quota di raccolta differenziata conferendo quintali di plastica e carta nel Centro Comunale di Raccolta del comune.

La campagna premiale dell’Ufficio Ecologia premia pertanto chi aiuta lo stesso comune a scalare le classifiche regionali relative alle percentuali di rifiuti che si riescono a differenziare.

Considerate – spiega il Sindaco di Statte, Franco Andrioli, che questa mattina ha effettuato la consegna dei premi – che per ricevere in regalo una di queste mountain bike erano necessari circa 4mila e 800 punti, e che ad ogni punto corrisponde circa un chilo di materiale. Quindi si tratta di cittadini particolarmente sensibili e virtuosi che fanno il bene anche di quella parte di comunità che continua ancora a non differenziare.

Statte, infatti, è tra i comuni più virtuosi della provincia di Taranto con in media una percentuale di raccolta differenziata che arriva sino al 60%.

Le famiglie reciclone regolarmente iscritte al registro TARI del Comune di Statte, hanno partecipato alla campagna premiale e hanno potuto verificare il loro saldo punti direttamente sul sito www.failadifferenza.it

Nelle prossime campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata promosse dal Comune di Statte sempre per la quota di rifiuti relative a plastica, carta e vetro, saranno messi in palio dei tablet.

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta all’interno della sede dell’Associazione “L’Arcobaleno”. F.L.