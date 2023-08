Raccolta differenziata del vetro, da CoReVe oltre 300mila euro per attrezzature e comunicazione

Il Comune di Taranto ha ottenuto un importante risultato nella sua missione di promuovere la raccolta differenziata e il riciclo del vetro. Grazie al contributo di 377.338 euro erogato nell’ambito del bando Anci-CoReVe, l’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci potrà potenziare notevolmente le operazioni di recupero di questa fondamentale “materia prima seconda”.

Il bando Anci-CoReVe è un’iniziativa che mira a sostenere gli enti locali nell’implementazione di politiche a favore del riciclo del vetro. La somma assegnata a Taranto consentirà all’amministrazione di procedere all’acquisto di attrezzature specifiche, compresi due mezzi ad alimentazione elettrica, dedicati esclusivamente alla raccolta del vetro. Questo investimento mira a rendere più efficiente e sostenibile il processo di recupero, contribuendo così a preservare l’ambiente e le risorse naturali.

L’assessore all’Ambiente, Francesca Viggiano, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel quadro delle strategie volte al miglioramento della raccolta differenziata nel territorio. L’obiettivo è quello di rilanciare il riciclo, lavorando sia sulla definizione di un nuovo contratto di servizio, sia sperimentando azioni concrete che possano incentivare una maggiore partecipazione dei cittadini al processo di raccolta differenziata.

Ma non solo attrezzature: parte del contributo sarà destinato anche alla realizzazione di una campagna di comunicazione specifica e multicanale. Questa iniziativa avrà il compito di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini, spiegando loro l’importanza del riciclo del vetro e il ruolo fondamentale che ciascuno può svolgere per contribuire al miglioramento dell’ambiente e alla sostenibilità del territorio.

L’approvazione del Comune di Taranto per ottenere questa significativa somma dimostra come la città abbia messo l’accento sulle politiche ambientali e sulla volontà di adottare pratiche sempre più sostenibili. Il supporto dei consorzi di recupero, come CoReVe, conferma che Taranto è in prima linea nel promuovere la raccolta differenziata e adottare misure concrete per un futuro più verde e rispettoso dell’ambiente.