Martina Franca – Gesti d’amore della collettività verso il canile comunale. Sono state consegnate martedì 21 febbraio al gestore del canile di Martina Franca Adriano De Cataldo e alla presenza del direttore sanitario Dott. Francesco Raguso, quanto raccolto! Tanti gesti d’amore da parte della collettività molto sensibile a questa problematica.

In linea con i propri obiettivi di cittadinanza attiva il Comitato di Quartiere Sant’Eligio ha organizzato una raccolta di coperte, cucce e vasconi da destinare al canile comunale di Martina Franca.

Gandhi diceva che “il progresso di una società si misura in base al rispetto che ha per gli animali”!

Il progetto, nasce in collaborazione con l’Associazione Social Point Ovd che gestisce il canile per tamponare le criticità in cui versa. Il comitato e’ sensibile a questa tematica e ha voluto contribuire con donanzioni varie per regalare confort e accoglienza migliore per questi animali, che si spera che siano almeno in buona parte adottati! Gli animali domestici fanno ormai parte delle nostre famiglie!

Bisogna battersi per garantire loro una vita dignitosa e piena d’affetto. È emerso che con l’aiuto dei volontari vengono adottati diversi cani nel corso del tempo ma il canile resta sempre pieno, al limite della propria capienza. Questo ovviamente non è un bel segno ma al contrario denota la persistenza di una continua riemissione sul territorio di randagi senza padroni, cani e cucciolate per strada.Il rifugio dovrebbe solo fungere da passaggio ma non è sempre un passaggio breve perché le adozioni non sono sempre facili. È necessario che ci sia una sensibilizzazione anche delle future generazioni, i bambini di oggi, a queste tematiche. Bisognerebbe incrementare incontri di formazione e sensibilizzazione per far comprendere che avere un animale domestico non è un obbligo ma una fortuna. Il comitato di quartiere Sant’Eligio continuerà il suo impegno in tal senso organizzando anche in futuro delle campagne di adozione.