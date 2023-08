Bari – l’ospedale Giovanni Paolo II innova la cartella clinica

L’ospedale Giovanni Paolo II di Bari ha introdotto una novità tecnologica che migliora la qualità dell’assistenza sanitaria: i tablet per la cartella clinica elettronica. Si tratta di dispositivi portatili che permettono ai medici di accedere e aggiornare le informazioni dei pazienti ricoverati in tempo reale, direttamente al loro letto.

La cartella clinica elettronica: cos’è e come funziona

La cartella clinica elettronica è un sistema informativo che raccoglie e conserva tutti i dati sanitari di un paziente, dalla sua anamnesi alle sue diagnosi, dalle sue terapie alle sue prestazioni. La cartella clinica elettronica si può consultare da qualsiasi pc collegato alla rete ospedaliera, garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Con i tablet, i medici possono interagire con la cartella clinica elettronica in modo semplice e veloce, senza dover usare la carta o spostarsi tra gli uffici. I tablet consentono di:

leggere la storia clinica del paziente;

aggiornare i dati sanitari del paziente;

consultare i risultati delle analisi e degli esami eseguiti;

annotare prescrizioni e terapie;

prenotare esami e visite.

I vantaggi per i pazienti e per il personale sanitario

L’uso dei tablet per la cartella clinica elettronica porta numerosi vantaggi sia per i pazienti che per il personale sanitario. Per i pazienti, significa:

meno carte da compilare e da consegnare;

tempi più brevi per le pratiche amministrative;

percorsi sempre tracciati e monitorati;

maggiore qualità dell’assistenza sanitaria.

Per il personale sanitario, significa:

maggiore efficienza e produttività;

minori errori e incongruenze;

migliore comunicazione e collaborazione tra i colleghi;

maggiore soddisfazione professionale.

L’ospedale Giovanni Paolo II di Bari è uno dei primi in Italia ad adottare questa soluzione innovativa, che rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione della sanità.