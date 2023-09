Un test interessante per il Taranto Fc

Buon test per il Taranto che ha provato i suoi schemi in un allenamento congiunto con l’ASD Statte. I rossoblù hanno siglato ben 12 reti, 6 per tempo. Al test non hanno preso parte per affaticamento muscolare e di conseguenza sono stati tenuti precauzionalmente a riposo: Calvano, Cianci e Panico.



LA GARA: Ad aprire le marcature ci pensa Samele al 6’, dopo un passaggio rasoterra di Mastromonaco.



All’11’ l’asse Mastromonaco-Samele si ripete: l’esterno mette una palla in mezzo per l’attaccante rossoblù che di testa non sbaglia.



Dopo due minuti arriva un’altra rete rossoblù: Enrici coglie una corta respinta e mette dentro la sfera comodamente.



Al 22’ Kanoute recupera palla, dopo un errore in uscita da parte della formazione di casa, e colpisce in diagonale.



Al 27’ arriva la tripletta di Samele: l’attaccante ionico si aggiusta la sfera dal limite dell’area e calcia di sinistro, spedendo il cuoio sotto l’incrocio.

L’ultima marcatura della prima frazione arriva al 42’: Kanoute serve Kondaj che in diagonale non sbaglia.



Nel secondo tempo a riaprire le marcature è Fabbro, dopo un ottimo assist di Orlando al 51’. Al 53’ Romano imbuca Orlando, il quale a tu per tu con l’estremo difensore di casa non fallisce l’appuntamento con il goal.

Fabbro firma successivamente la sua personale tripletta con le marcature che arrivano rispettivamente al 56’ e 60’, dopo due ottime azioni manovrate da parte dei rossoblù.



Al 64’ c’è gloria anche per Bifulco che sigla la sua rete con un preciso diagonale. All’80’ arriva l’ultima marcatura, la quale porta la firma di Orlando, che dopo un dribbling all’estremo difensore, deposita in fondo al sacco.

IL TABELLINO:

Statte (TA), Stadio Comunale

venerdì 15 settembre 2023, ore 16:30

Allenamento congiunto

ASD STATTE – TARANTO 12-0

RETI: 9’, 11’, 27’ Samele; 13’ Enrici; 22’ Kanoute; 42’ Kondaj; 51’, 56’ 60’ Fabbro; 53’, 80’ Orlando; 64’ Bifulco.

FORMAZIONI:

PRIMO TEMPO – TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Riggio, Antonini, Enrici – Mastromonaco, Zonta, Bonetti, Fiorani, Kondaj – Kanoute, Samele

SECONDO TEMPO – TARANTO (3-4-3): Loliva – Heinz, Hysaj, De Santis – Capone (30’ Mastromonaco), Papaserio, Romano, Ferrara – Orlando, Fabbro, Bifulco.

I rossoblù disputeranno una seduta mattutina nella giornata di sabato, per poi riprendere gli allenamenti lunedì pomeriggio. Il programma, prima della trasferta di Benevento, prevede una seduta pomeridiana martedì ed una mattutina mercoledì.