Frida Bollani Magoni incanterà Alberobello con un concerto emozionante di piano e voce

Alberobello si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il concerto di Frida Bollani Magoni, una straordinaria artista che ha conquistato il successo di critica e pubblico con i suoi tour estivi in Italia e all’estero. In collaborazione con il Locus festival e il Comune di Alberobello, il concerto si terrà nella magica location del Trullo Sovrano, lunedì 7 agosto. L’evento sarà un’occasione speciale in sinergia con la Mostra fotografica “FRIDA KAHLO. UNA VITA PER IMMAGINI”.

Frida Bollani Magoni è una figura unica nel panorama musicale contemporaneo. Fin da piccolissima, ha coltivato un amore sconfinato per la musica, che l’ha portata ad affermarsi artisticamente già all’età di 18 anni. Il suo talento è senza eguali, in continua crescita ed evoluzione, e si manifesta in tutto il suo splendore durante i suoi concerti live.

L’artista si esibirà al pianoforte e con la sua voce, trasmettendo emozioni profonde e coinvolgendo il pubblico con la sua presenza scenica carismatica. La sua maestria nel suonare il pianoforte e la capacità di interpretare le parole attraverso la voce creano un’atmosfera unica e suggestiva.

Il concerto di Frida Bollani Magoni rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica di vivere un’esperienza indimenticabile. La location scelta, il suggestivo Trullo Sovrano, aggiunge un tocco di magia all’evento, creando un connubio perfetto tra la bellezza della musica e l’atmosfera unica di Alberobello.

I biglietti per il concerto sono disponibili su DICE.fm e Ticketone. Si consiglia di acquistarli in anticipo, dato il grande interesse suscitato dall’artista. Non perdete l’occasione di assistere a un concerto straordinario che vi lascerà incantati dalla musica di Frida Bollani Magoni.

L’appuntamento è per lunedì 7 agosto 2023, alle ore 21:00, al Trullo Sovrano di Alberobello. Preparatevi a essere trasportati in un viaggio musicale unico, guidati dal talento eccezionale di Frida Bollani Magoni.