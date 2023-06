La Rinascita del Teatro Nuovo di Martina Franca: Riapertura senza scordarsi del passato

Il Teatro Nuovo di Martina Franca, fondato dal Commendatore Benito Semeraro, si appresta a celebrare un’altra pietra miliare nella sua storia.

Dopo tre anni di chiusura e un rigoroso intervento di restauro che ha coinvolto l’intero edifici riaprirà ille sue porte 16 giugno con un evento inaugurale aperto alla cittadinanza e alla presenza di ospiti e rappresentanti istituzionali.

Con i suoi 800 posti e numerosi spazi riprogettati per l’organizzazione di eventi, il teatro si ripropone come punto di riferimento nel panorama artistico e culturale della regione.

Questo è un luogo storico, che nel corso degli anni ha visto sul suo palcoscenico artisti di rilievo nazionale e internazionale, ospitando concerti e opere teatrali di primo piano.

L’evento del 16 giugno sarà un momento di celebrazione per la comunità. Presenzieranno il Sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, l’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo, Carlo Dilonardo, i Sindaci dei comuni limitrofi e il Dirigente del Settore Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, tra gli altri.

Nell’ambito dell’evento, sarà inaugurata una sala dedicata al prof. Franco Punzi, presidente del Festival della Valle d’Itria e della Fondazione “Paolo Grassi”, scomparso a febbraio. Un omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura in tutte le sue forme.

Ricordiamo in particolare il rinnovamento di tanti anni fa, quando il teatro fu rimodernato e rinaugurato con un evento memorabile: la proiezione della versione ristrutturata del celebre film “Via col Vento”.

Un momento che segnò la rinascita del teatro e la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti dei tempi.

E ora, mentre ci prepariamo a festeggiare la riapertura del Teatro Nuovo, formuliamo un augurio: che il nuovo vento di rinnovamento e creatività che soffia possa portare non solo un rinnovato spirito di vitalità, ma anche una rinnovata passione per l’arte e la cultura.

Che possa riportare la luce sui palcoscenici e nelle vite di coloro che amano il teatro. E soprattutto, che possa portare fortuna e prosperità al Teatro Nuovo e a tutta la comunità di Martina Franca.

Il Teatro Nuovo è pronto a riprendere il suo posto come cuore pulsante della vita culturale della città, confermando la sua posizione di palcoscenico privilegiato per artisti di rilievo e per la cultura in tutte le sue forme.