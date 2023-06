Volontari di Plastic Free liberano la Puglia dai mozziconi di sigaretta. Un’impresa ecologica per la Giornata Mondiale dell’Ambiente. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, i volontari di Plastic Free Onlus hanno raccolto oltre 120mila mozziconi di sigaretta in tutta Italia, di cui quasi 78 chilogrammi in Puglia.

L’iniziativa, sostenuta da MINI, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul grave impatto ambientale e sanitario di questo rifiuto.

I mozziconi di sigaretta: un pericolo per l’ecosistema e la salute

I mozziconi di sigaretta sono tra i rifiuti più diffusi e inquinanti. Ogni anno, in Italia, ne vengono dispersi nell’ambiente 14 miliardi, contenenti 4.000 sostanze chimiche tossiche e cancerogene. Queste sostanze danneggiano gli ecosistemi marini e terrestri, entrando nella catena alimentare e mettendo a rischio la vita di animali e persone.

La mozione Plastic Free per contrastare il fenomeno

Plastic Free Onlus ha presentato alla Camera una mozione per chiedere l’introduzione di misure efficaci per contrastare il fenomeno dei mozziconi di sigaretta. Tra queste, la creazione di smoking area, il potenziamento dei controlli e delle campagne di sensibilizzazione e l’inasprimento delle sanzioni per i trasgressori.