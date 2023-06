Taranto – Missione “Se Sei Sindaco”

Confrontarsi, collaborare e condividere le buone pratiche amministrative. Sono le tre azioni che caratterizzano la “mission” della community “Se Sei Sindaco”, l’organizzazione che ha come obiettivo quello di fornire ai primi cittadini (attuali ed ex) dei Comuni italiani tutti gli strumenti pratici ed immediatamente applicabili per il buon funzionamento di un’amministrazione pubblica.

Per far conoscere il programma e le finalità di questa associazione sono stati organizzati numerosi eventi territoriali. Uno di questi è previsto a Taranto giovedì 8 giugno. L’incontro si svolgerà nel Salone di Rappresentanza presso il Palazzo del Governo, sede della Provincia del capoluogo ionico, in via Anfiteatro n.4.

I lavori avranno inizio alle ore 09.30 con i saluti del sindaco e presidente dell’Amministrazione provinciale di Taranto, Rinaldo Melucci, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (interverrà tramite collegamento video), e del vicepresidente dell’ANCI Puglia, Onofrio Di Cillo. Nel corso del convegno saranno trattate, in particolare, due distinte tematiche: una riguarda il percorso che, tracciato dai sindaci, porta dalle linee di indirizzo ai risultati concreti attraverso un efficace ciclo della programmazione; l’altra attiene al supporto da fornire agli uffici tecnici per la realizzazione delle opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A relazionare su questi interessanti argomenti saranno Massimo Federici, sindaco emerito di La Spezia; Davide Ferrari, sindaco emerito di Galliate (No); gli ingegneri Noemi Glisoni, Sebastiano Bugno e Silvia Rossetti.

L’evento, aperto al pubblico, sarà moderato dal sindaco emerito di Nichelino (To), Giuseppe Catizone.