Taranto – L’Ites Pitagora vince la “Challenge Zurich@school2023”

Gli studenti della classe 3^A indirizzo Sistemi Informativi Aziendali dell’ ITES Polo Commerciale “Pitagora” di Taranto, hanno vinto la “Challenge Zurich@school 2023”, competizione nazionale che valorizza le migliori idee imprenditoriali sviluppate dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

“Si tratta di un traguardo importante che premia la creatività e l’innovazione dell’Istituto – sottolinea il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Bonucci – e ne attua la mission che candida il Pitagora ad essere l’Istituto per eccellenza che forma i futuri imprenditori del nostro territorio”.

I giovani del Pitagora, guidati dalla Prof.ssa Santa Farina, hanno svolto questo progetto nell’ambito del PCTO, percorso didattico “Idee in Azione” sviluppato da Junior Achievement Italia, membro di JA Worldwide, la più vasta organizzazione no profit al mondo che prepara i giovani all’imprenditorialità e al loro futuro lavorativo, attraverso metodi e programmi didattici pratici ed esperienziali.

Il PCTO, percorso di ex alternanza scuola-lavoro, è stato coordinato dalla Dott.ssa Marina D’ambrosio, responsabile della JA per il Sud, con la preziosa regia dell’esperto Dott. Giovanni Fanelli e il supporto del tutor aziendale dell’ Ing. Franco Avalli.

Quest’anno il percorso di orientamento è stato condotto in collaborazione con la compagnia assicurativa Zurich Insurance Group Italia che con il Programma “Zurich@school” ha lanciato la sfida della “Protezione”, intesa nel senso più ampio didifendere, salvaguardare, mettere al riparo da eventi spiacevoli o negativi una persona, un oggetto o, in generale, gli esseri viventi o l’ambiente.

I ragazzi della 3^ A hanno perfettamente centrato l’obiettivo di questa sfida sviluppando l’Idea in Azione dal titolo “Be Social, Be Safe”, una polizza assicurativa di tipo collettivo, che scuole e università potranno sottoscrivere per proteggere gli studenti dai pericoli dell’utilizzo dei Social Network.

La competizione si è tenuta il 30 maggio 2023 in video conferenza con scuole della Lombardia, del Piemonte, della Sicilia e della Puglia.

Nei tre minuti a disposizione gli studenti del Pitagora hanno presentato il loro “Pitch” convincendo la Giuria della bontà della loro idea.



Il termine tecnico Elevator Pitch indica i pochi minuti che, durante la salita in ascensore, uno “startupper” ha a disposizione per convincere un potenziale finanziatore.

Vincere non è stato facile: tutte le classi partecipanti hanno presentato “Idee in Azione” interessanti e meritevoli tanto che la Giuria, composta da esperti della Zurich, ha dovuto assegnare ben due menzioni speciali, oltre a premiare come migliore Idea Imprenditoriale la “Be Social, Be Safe” del “Pitagora” di Taranto.

I ragazzi della 3^A e la loro Prof.ssa Farina non si accontentano!

L’Istituto ha già aderito al Programma di JA Italia dal titolo “Impresa in Azione” che riguarderà l’ulteriore sviluppo dell’idea imprenditoriale fino alla creazione di una Start-up innovativa, finalizzata allo sviluppo della cultura d’impresa. La dirigente Nadia Bonucci.