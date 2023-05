Taranto – Premio Schembari al Pitagora

Martedì 30 maggio 2023, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nella cornice del Teatro Emanuele Basile, presso la sede centrale dell’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” di Taranto, si terrà la ottava edizione della manifestazione “Premio Giuseppe Schembari”, dedicata all’ illustre figura storica ed istituzionale della nostra città.

La cerimonia presieduta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Bonucci, vedrà la partecipazione di Franca Schembari, figlia del noto Preside Giuseppe Schembari, che consegnerà il Premio e delle massime autorità istituzionali.

E’ importante ricordare – sottolinea il Dirigente Scolastico Nadia Bonucci – l’alto valore educativo e formativo espresso da Giuseppe Schembari, preside del Pitagora ininterrottamente dal 1938 al 1968.

La dura esperienza di vita testimoniata dal “Diario di guerra” ritrovato e pubblicato postumo dalla figlia Franca ha permesso, grazie ai proventi economici ricavati, di istituire una Borsa di studio in denaro a favore della studentessa o dello studente più meritevole del nostro Istituto.

“La giornata del merito – sottolinea il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Bonucci – mira a diffondere una cultura che premia l’impegno e la determinazione quali valori fondamentali per la crescita della persona. Valorizzare i nostri giovani, pur nel rispetto delle diversità, è un traguardo che l’Istituto Pitagora porta avanti incessantemente, auspicando gli studenti del Pitagora siano modelli educativi imitabili, perché nessuno rimanga indietro”.

Nel corso dell’evento che ricorda la figura insigne del Preside Giuseppe Schembari sarà conferito anche il Premio al vincitore del Concorso “ Il Dovere della Memoria” istituito il 31 gennaio a cura della Sezione di Taranto dell’Associazione U.N.U.C.I. (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) riservato agli studenti di questo Istituto, iniziativa promossa dalla Prof.ssa Carmen GALLUZZO MOTOLESE.

A tutti gli studenti che hanno preso parte al Concorso saranno consegnati gli Attestati di Merito.

Durante la manifestazione sarà assegnato un “Premio Speciale” in denaro allo studente che si è distinto per le sue qualità e doti comunicative nonché relazionali, rappresentando un “modello educativo” per l’intera comunità scolastica del Pitagora.

Un attestato di merito sarà consegnato a tutti gli studenti più brillanti della scuola che si sono distinti per l’ impegno profuso nell’anno scolastico 2022/2023. Il Dirigente Scolastico Nadia Bonucci