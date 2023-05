Finita la campagna elettorale il consigliere Di Lena lascia “Terra Mia”

Il Consigliere comunale Angelo Di Lena comunica la fuoriuscita dal gruppo “Terra Mia” e la costituzione del gruppo consiliare “Italia Viva renew europe” in seno al consiglio comunale di Pulsano.



Con un comunicato inoltrato al segretario Comunale di Pulsano e al Sindaco D’Alfonso il consigliere Angelo Di Lena ha formalizzato la sua fuoriuscita dal gruppo consiliare “Terra Mia”andando a costituire il gruppo “Italia Viva renew europe” in seno al consiglio comunale di Pulsano.

Queste le sue dichiarazioni:

“si chiude una esperienza politica costituita per la realizzazione di un progetto per Pulsano. Un’alleanza tra varie componenti politiche di diversa estrazione.

Per quanto mi riguarda posso ritenermi soddisfatto avendo contribuito in modo decisivo al risultato importante della lista “Terra Mia” in quanto consigliere maggiormente votato fra tutti quelli della lista stessa, Sindaco compreso.

Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio e soprattutto i tantissimi elettori che ancora oggi mi sono vicini e si congratulano domandandosi come mai non fossi stato scelto io nella lista “Terra Mia” come candidato sindaco”



Questa decisione segna un cambiamento nella composizione politica del consiglio comunale di Pulsano e apre la strada alla formazione di un nuovo gruppo politico, “Italia Viva renew europe”, guidato da Angelo Di Lena. Sarà interessante osservare come questa nuova formazione politica si posizionerà e quali obiettivi si prefiggerà per il bene della comunità pulsanese.

0 Shares