Futura. La Puglia per la Parità: laboratori corporei e mindfulness al Museo Ribezzo. Il progetto Futura. La Puglia per la Parità, promosso da Consiglio della Regione Puglia, Legami di Comunità e Polo Biblio-Museale Regionale di Brindisi “Ribezzo”, con il Patrocinio della Provincia di Brindisi e su iniziativa e cura di Gabriella Gravili, propone una serie di attività per valorizzare le risorse, le competenze e le capacità delle donne oltre gli stereotipi di genere.

Martedì 6 giugno alle ore 18.00, presso il Museo Archeologico “Ribezzo” in piazza Duomo a Brindisi, si terranno due laboratori corporei: Lo Yoga per il Benessere Corporeo e La Tonificazione e Mobilizzazione del Pavimento Pelvico, condotti da Patrizia Petrolillo, insegnante di yoga e posturologa e Gabriella Gravili, terapeuta a mediazione corporea con specialistica in counseling sessuologico.

I laboratori sono aperti a uomini e donne da dai 16 anni in su e sono gratuiti.Il progetto è iniziato il 20 maggio con il “viaggio danzante” Muse Intrecciate, che ha riscosso molto successo.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 13 Giugno, alle ore 18.00, sempre presso il Museo Archeologico “Ribezzo” con il laboratorio: La Mindfulness e la gestione fluida delle Emozioni, guidato dal Monaco Buddista Zen Claudio Panarese – Phap Ban.