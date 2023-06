Peronospora, emergenza vigneti in Puglia. L’umidità e le piogge hanno favorito l’attacco della malattia che distrugge i grappoli.

CIA Puglia chiede ristori per gli agricoltori.La peronospora è una delle più temute malattie della vite. Si tratta di un fungo che infetta le foglie e i grappoli, causando macchie, necrosi e marciume. La peronospora si diffonde soprattutto in condizioni di umidità e pioggia, come quelle che si sono verificate in Puglia nelle ultime settimane.

La situazione è critica in diverse zone della regione, dove i vigneti sono stati colpiti in modo irreparabile dalla peronospora. Le province più danneggiate sono Foggia, Bari e Taranto, dove si registrano perdite quasi totali del raccolto. I viticoltori non hanno potuto intervenire con i trattamenti fitosanitari a causa delle piogge incessanti e delle grandinate.

CIA Puglia, il sindacato degli agricoltori italiani, ha lanciato l’allarme e ha chiesto alla Regione di attivare tutte le misure necessarie per riconoscere gli adeguati ristori agli agricoltori colpiti. CIA Puglia ha anche sottolineato che il fenomeno della peronospora è legato ai cambiamenti climatici, che rendono sempre più frequenti e intensi gli eventi meteorologici estremi.

La Puglia è una delle regioni leader in Italia per la produzione di uva da vino e da tavola. Il settore vitivinicolo rappresenta una delle risorse principali dell’agricoltura pugliese e dell’economia locale.

La peronospora mette a rischio non solo il reddito degli agricoltori, ma anche la qualità e la tipicità dei prodotti enologici pugliesi.