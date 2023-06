La sera dei miracoli 2023: fra tecnologia, umanesimo e Frankenstein Junior.

La sera dei miracoli 2023 è un evento organizzato dal Liceo “don Q. Punzi” di Cisternino, che si terrà il 6 giugno alle ore 20.30 nell’auditorium della scuola.

L’evento vuole essere un momento di riflessione e di divertimento, in cui si affronterà il tema della sfida fra tecnologie ed umanesimo, attraverso la voce di un ospite d’eccezione e la rappresentazione teatrale di una commedia cult.

L’ospite d’eccezione è Marco Ferrante, direttore della rivista “Civiltà delle macchine”, che proporrà una riflessione sul rapporto fra l’uomo e la macchina, in un’epoca in cui le innovazioni tecnologiche sembrano mettere in discussione i valori umanistici.

Ferrante parlerà anche del suo ultimo libro, “Umanesimo 4.0”, in cui propone una visione positiva e propositiva del futuro.

La rappresentazione teatrale sarà invece una versione originale del film di Mel Brooks “Frankenstein Junior”, realizzata dagli studenti ed ex studenti del Liceo, nell’ambito del progetto PON “Teatro Insieme”.

La commedia, che mescola humor e horror, racconta le avventure del nipote del famoso scienziato Victor Frankenstein, che cerca di ripetere l’esperimento del nonno e di dare vita a una creatura artificiale.

La regia è di Antonella Albanese, le musiche sono di Stefano D’Amico e le coreografie sono degli stessi attori.

Al termine della serata, ci saranno brevi ma efficaci interventi sulle attività più significative svolte durante l’anno scolastico dal Liceo, come i progetti “Recuperiamo la bellezza”, “Un’impresa da ragazzi”, “Apprendisti Ciceroni”, “Girls Code It Better”, “Impariamo divertendoci” e altri ancora. L’introduzione e i saluti istituzionali saranno a cura del prof. Giovanni Mutinati, dirigente scolastico del Liceo, e del sindaco Lorenzo Perrini.

La sera dei miracoli 2023 è un evento aperto a tutti, che vuole celebrare la cultura, la creatività e la passione degli studenti e dei docenti del Liceo “don Q. Punzi”.