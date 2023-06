Bandiere verdi 2023: le spiagge pugliesi a misura di bambino. Se avete dei bambini e volete andare al mare, potete consultare l’elenco delle località balneari che hanno ricevuto la “Bandiera verde 2023”.

Questo riconoscimento premia quelle spiagge che offrono servizi e sicurezza ai più piccoli. In Puglia sono 13 le località che hanno ottenuto la bandiera verde, due delle quali nel Brindisino.

Cos’è la bandiera verde?

La bandiera verde è un’iniziativa ideata da Italo Farnetano, professore universitario di Pediatria e presidente dell’International workshop of green flags. Per assegnare questo premio, si valutano diversi criteri, come la qualità dell’acqua, la sabbia fine e pulita, la presenza di servizi igienici e di assistenza sanitaria, la possibilità di noleggiare ombrelloni e sdraio, la vicinanza di parcheggi e punti ristoro.

In Italia sono state contrassegnate ben 146 località con bandiere verdi. Nell’elenco aggiornato, non sono state specificate le spiagge, ma l’intera località di riferimento.

Quali sono le località pugliesi con la bandiera verde?

In Puglia sono 13 le località che hanno ricevuto la bandiera verde.

Ecco l’elenco completo:

Lecce: Gallipoli dal 2009, Salve – Marina di Pescoluse dal 2010, Otranto dal 2012, Porto Cesareo e Melendugno dal 2016.

Taranto: Lizzano – Marina di Lizzano dal 2010, Ginosa – Marina di Ginosa dal 2015.

Bat: Margherita di Savoia dal 2019.

Bari: Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni dal 2016.

Foggia: Vieste dal 2009, Rodi Garganico dal 2012.

Brindisi: Ostuni – Città Bianca dal 2008, Fasano – Città della Selva dal 2016.

Se volete trascorrere delle vacanze al mare con i vostri bambini, potete scegliere una di queste splendide località pugliesi.

Troverete spiagge attrezzate, acque cristalline e tanta ospitalità.