Raccolta firme del M5S contro l’AIA

Il Movimento 5 Stelle sta organizzando una raccolta di firme a Taranto per opporsi al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) per lo stabilimento Acciaierie d’Italia. L’obiettivo è raggiungere un numero significativo di firme per manifestare il dissenso nei confronti di questa iniziativa. Il riesame dell’Aia potrebbe influire sull’operatività dello stabilimento e solleva preoccupazioni riguardo agli impatti ambientali e alla salute dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle cerca quindi di coinvolgere attivamente la comunità tarantina nella difesa dell’ambiente e nella tutela della salute, promuovendo la raccolta di firme come forma di protesta e di voce popolare.

0 Shares