Barletta ancora vittima di vandalismo

La città di Barletta continua ad essere afflitta da atti vandalici che colpiscono monumenti e aree pubbliche dei quartieri residenziali. I cittadini hanno segnalato numerosi casi tramite i social media. L’ultimo episodio riguarda la fontana storica di piazza Francesco Conteduca, situata all’ingresso della stazione ferroviaria.

Durante la notte tra venerdì e sabato, persone sconosciute hanno versato del sapone nella fontana, causando danni al sistema di getti d’acqua. Il Comune di Barletta è stato costretto a intervenire con una manutenzione straordinaria. Il sindaco Cosimo Cannito ha comunicato attraverso i canali ufficiali che i responsabili, individuati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono stati identificati. Il sindaco ha invitato i responsabili a presentarsi a Palazzo di Città per delle scuse ufficiali e ha anche richiesto ai genitori di vigilare sul comportamento dei loro figli.

Questo non è stato il primo episodio di vandalismo. Recentemente, l’area fitness del Parco degli Ulivi è stata danneggiata mentre i lavori erano ancora in corso, lasciando impronte indelebili sulla superficie fresca da parte di persone che hanno superato la recinzione del cantiere.

Inoltre, i giardini pubblici di via Barberini sono in uno stato di abbandono. La mancanza di cura negli ultimi mesi ha causato un rapido deterioramento di uno dei luoghi di aggregazione storici del quartiere, aumentando i rischi per bambini e ragazzi. Ci sono stati anche ripetuti atti vandalici contro le strutture presenti nel giardino.