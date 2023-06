Continua la ristrutturazione di Corso Mazzini

Il quartiere Libertà di Bari sta subendo importanti miglioramenti urbani grazie a un progetto dell’amministrazione comunale che prevede una serie di interventi per rendere più piacevole e vivibile Corso Mazzini, il principale viale alberato della zona. Per finanziare questi lavori, l’amministrazione ha stanziato 3,4 milioni di euro provenienti dal Piano Periferie.

Una delle novità principali sarà la costruzione di uno skate park di fronte all’istituto magistrale Bianchi Dottula. Questo spazio dedicato agli appassionati di skateboard offrirà un luogo sicuro e attrezzato per la pratica di questo sport.

Inoltre, i marciapiedi lungo Corso Mazzini saranno allargati per consentire un passaggio più agevole ai pedoni. Saranno installati alberi e arredi urbani, come sedute, per rendere l’ambiente più confortevole e accogliente. La luce lungo il viale sarà completamente rinnovata grazie all’installazione di un impianto a led, che oltre a garantire una maggiore efficienza energetica, contribuirà a migliorare la percezione di sicurezza in un’area che solitamente è poco illuminata.

Per favorire il “traffic calming” e rendere gli incroci più sicuri, saranno realizzati dei “bulb out” che creeranno spazi rialzati con panchine e alberi. Questi elementi non solo renderanno gli incroci più visibili e sicuri, ma offriranno anche luoghi di sosta per i pedoni.

Infine, anche la pista ciclabile lungo Corso Mazzini sarà riadattata per favorire la mobilità sostenibile e promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Questo progetto fa parte di un più ampio impegno dell’amministrazione comunale per migliorare il quartiere Libertà. Negli anni precedenti, sono state realizzate due nuove piazze pedonali, una in via Disfida di Barletta e l’altra dedicata al Redentore. Inoltre, sono stati completati i lavori per un’area verde e nelle prossime ore sarà inaugurato il parco Maria Maugeri, che occupa lo spazio dove un tempo si trovava il gasometro.

Questi interventi di riqualificazione urbana hanno l’obiettivo di rendere il quartiere Libertà più attrattivo e vivibile, offrendo nuovi spazi verdi, aree pedonali e ciclabili, nonché un’illuminazione più efficiente e sicura. Si tratta di un importante passo avanti per migliorare la qualità della vita dei residenti e rendere il quartiere un luogo più accogliente per tutti.