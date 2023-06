Un incontro formativo presso il rifugio comunale di Barletta per sensibilizzare i giovani sull’adozione dei cani senza casa

Barletta– Ieri si è svolto un incontro straordinario presso il rifugio comunale per cani di Barletta, organizzato dalla Lega nazionale per la difesa del cane (sezione di Molfetta e Barletta) in collaborazione con Bar.S.A. S.p.A.

L’evento ha visto la partecipazione del presidente del consiglio di Amministrazione, il dott. Alfonso Maria Mangione, e ha coinvolto un gruppo di giovani allievi della Parrocchia San Filippo Neri di Barletta, accompagnati dall’insegnante Sig.ra Vittoria Palmitessa, dalla referente dell’Associazione Sig.ra Nicoletta Rutigliano e dall’educatrice cinofila Sig.ra Antonella Riefolo.

L’incontro si è rivelato un’opportunità formativa per i giovani, che hanno avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza dei rifugi per animali, stimolando così sia le adozioni che il volontariato.

Inoltre, gli allievi hanno avuto l’occasione di comprendere il linguaggio dei cani e di apprendere cosa significhi per un cane vivere in un rifugio.

Durante l’evento, è stato sottolineato quanto un’adozione possa influire positivamente sulla vita di un cane che trascorre anni all’interno di una struttura di accoglienza.

I volontari sono fondamentali per facilitare l’inserimento del nuovo amico a quattro zampe in una famiglia e per valutare lo stato emotivo del cane.

Il presidente Mangione ha commentato l’incontro con entusiasmo, dichiarando: “Questa è stata un’esperienza bellissima e formativa. Crediamo fermamente nell’importanza di simili esperienze. Non stiamo parlando di cani come semplici ospiti del nostro rifugio, ma di amici a quattro zampe che possono insegnarci a vivere meglio, offrendoci un amore infinito e incondizionato”.

L’evento si è concluso con un messaggio forte: adottare un cane non solo fa bene al nostro cuore, ma può trasformare la vita di un animale che desidera soltanto amore e affetto.

Gli organizzatori sperano che questa iniziativa contribuisca a promuovere ulteriormente le adozioni e a creare una società più consapevole e compassionevole nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.