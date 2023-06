ORA! FEST: Un nuovo festival di cinema per l’ambiente, la sostenibilità e la giustizia sociale a Monopoli

Monopoli, Puglia – Dal 3 al 7 giugno 2023, la città di Monopoli diventerà il centro di un nuovo e avvincente evento cinematografico: ORA! FEST, il festival internazionale del cinema dedicato all’ambiente, alla sostenibilità e alla giustizia sociale.

Presieduto da Giovanni De Blasio, il festival vedrà la direzione artistica di Silvia Bizio e la direzione generale di ArtsFor_. Durante la manifestazione, Monopoli si trasformerà nel palcoscenico ufficiale di un programma ricco di appuntamenti.

Saranno presentati 10 film in concorso e 6 fuori concorso, offrendo al pubblico una selezione variegata e di alta qualità.

Inoltre, verranno proiettati oltre 20 cortometraggi italiani e internazionali, di cui 17 in concorso e 5 fuori concorso, curati da WeShort per la rassegna Nuovo Cinema Breve.

Il festival non si limiterà solo alla visione dei film, ma offrirà anche un’ampia gamma di interviste, talk e masterclass.

Ospiti speciali e professionisti del settore si racconteranno e si confronteranno sul ruolo fondamentale del cinema e dell’industria cinematografica nel trattare e diffondere i temi urgenti della nostra epoca, come la sostenibilità sociale e la cultura ambientale.

Ora! Fest è un evento promosso e sostenuto dalla Regione Puglia e dal Comune di Monopoli, che hanno conferito il loro patrocinio alla manifestazione e condividono gli obiettivi e la visione del festival.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare il pubblico sulle questioni cruciali legate all’ambiente, alla sostenibilità e alla giustizia sociale, utilizzando il potere della settima arte.

Il festival offre una piattaforma unica per esplorare e discutere i temi più pressanti della nostra società contemporanea, attraverso la magia del cinema.

L’obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo e stimolare azioni concrete per un futuro migliore e più sostenibile per tutti.

L’appuntamento è quindi fissato a Monopoli, dal 3 al 7 giugno, per il primo ORA! FEST.

Non perdete l’opportunità di immergervi in un’esperienza cinematografica coinvolgente e significativa, che metterà in luce l’importanza di preservare il nostro pianeta e promuovere la giustizia sociale.

Per ulteriori informazioni sul programma e sull’acquisto dei biglietti, si consiglia di visitare il sito internet ufficiale del festival.