Il Bari vince e va in finale per la serie A!

Bari-SudTirol 1-0

Una vera e propria guerra del pallone con tanta sofferenza. E’ Benedetti ha bucare letteralmente la porta avversaria, proprio sotto la nord. Una vittoria sofferta, ottenuta col cuore, visto che era in 10 uomini. C’erano 50.000 spettatori questa sera al San Nicola.

In una partita avvincente, il Bari è riuscito a raggiungere la finale del campionato, superando il Südtirol con il punteggio di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Benedetti a metà della ripresa. Grazie a questo risultato, il Bari ha ottenuto la parità di punteggio rispetto all’andata, consentendo loro di superare il turno grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare rispetto agli avversari altoatesini. L’incontro ha visto la presenza di cinquantamila tifosi al “San Nicola”, che hanno dato un grande supporto ai pugliesi.

Ora il Bari si prepara per la finale, che si disputerà tra l’8 e l’11 giugno. La squadra avversaria sarà la vincente dell’incontro tra Cagliari e Parma. È importante sottolineare che il Bari giocherà la partita di ritorno in casa. Sarà una sfida emozionante per determinare il campione del campionato.

Disamina. Nel pieno San Nicola, con 51.621 spettatori, il Bari si è qualificato per la finale del campionato in una partita epica. Mignani ha schierato Morachioli, Esposito e Cheddira per ribaltare il risultato dell’andata, mentre Bisoli ha optato per un 4-4-2 con Odogwu e Mazzocchi per le ripartenze. Il Bari è stato padrone del campo, ma non ha segnato nel primo tempo nonostante le occasioni di Cheddira e Vicari. Nel recupero, un fallo da ultimo uomo ha portato all’espulsione di un difensore del Sudtirol. Nella ripresa, il Bari ha continuato ad attaccare e ha segnato con Benedetti su assist di Folorunsho. Il Sudtirol non è riuscito a reagire nonostante i cambi, e il Bari ha vinto 1-0, raggiungendo la finale per la Serie A.

Tabellino

Marcatori: 25’st Benedetti (B)

Bari (4-3-1-2): Caprile, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita (23’st Benedetti), Maiello, Bellomo (1’st Matino), Morachioli (23’st Botta; 52’st Zuzek), Esposito (23’st Folorunsho), Cheddira

A disp.: Sarri, Antenucci, Benali, Zuzek, Mazzotta, Ceter, Molina, Mallamo

All. M. Mignani

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi, Celli (32’st Rover), Curto, Vinetot, Fiordilino, Mazzocchi (13’st Larrivey), Belardinelli (12’pt Eklu Shaka; 1’st Siega), Zaro, Tait (c), De Col (32’st Carretta), Odogwu

A disp.: Minelli, Siega, Lunetta, Cisse, Casiraghi, Pompetti, Davi, Giorgini

All. P. Bisoli