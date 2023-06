Storico traguardo nell’ambito sanitario di Foggia: Girolama De Gennaro diventa la prima donna direttrice di distretto

Foggia – Un risultato storico è stato raggiunto nell’ambito sanitario di Foggia con la nomina di Girolama De Gennaro come Direttrice di distretto di Cerignola presso l’Asl Foggia.

De Gennaro è la prima donna infermiera in Puglia a ricoprire questo prestigioso ruolo, il quale è frutto della sua significativa esperienza nel territorio foggiano come Dirigente delle Professioni Sanitarie.

L’importanza di questa nomina ha ricevuto i complimenti dagli Ordini professionali infermieristici pugliesi, che hanno espresso la loro grande soddisfazione per il traguardo raggiunto.

L’Ordine provinciale di Bari ha formulato i più sinceri complimenti a De Gennaro, augurandole un proficuo lavoro e auspicando che le istituzioni continuino a riconoscere il valore e il ruolo fondamentale della professione infermieristica per la comunità.

La dott.ssa De Gennaro ha iniziato la sua carriera di infermiera il primo dicembre 1989 presso il Presidio ospedaliero di Lodi, lavorando nel reparto di Nefrologia e Dialisi

. Ora, come tredicesima infermiera a ricoprire la carica di direttrice di distretto sociosanitario in Italia e la terza in Puglia, assume un ruolo di grande responsabilità.

L’Ordine provinciale di Barletta, Andria e Trani ha sottolineato l’importanza di questo risultato, soprattutto in un periodo storico come quello attuale, in cui è fondamentale avere infermieri con esperienza sul territorio che ricoprono ruoli apicali e hanno una preparazione specifica nel campo dell’assistenza.

Si tratta di un riconoscimento delle competenze e della professionalità degli infermieri italiani. Questa nomina rappresenta un traguardo significativo per la professione infermieristica e pone De Gennaro come un esempio di eccellenza nel settore sanitario.

La sua esperienza nel territorio foggiano e la sua dedizione al servizio della comunità la rendono una figura di spicco nella promozione e nel miglioramento della salute e del benessere dei cittadini.