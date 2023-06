Brindisi – incidente all’alba: due giovani feriti, auto distrutta contro muro. Due giovani sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto all’alba di oggi a Brindisi, in via Benedetto Brin, vicino allo stadio Fanuzzi. Si tratta di un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 20 anni, che erano a bordo di un’Alfa 167. Per motivi da chiarire, il conducente ha fatto una brutta uscita di strada, andando a sbattere contro un muro e un palo della telefonia. La macchina ha subito gravi danni e ha perso olio e gas.

I vigili del fuoco hanno estratto i due ragazzi dalle lamiere e li hanno affidati al 118, che li ha portati in ospedale Perrino con codice giallo. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. I pompieri hanno poi messo in sicurezza la zona, rimuovendo i detriti e verificando lo stato dei manufatti coinvolti nell’incidente. La polizia ha effettuato i rilievi del caso.