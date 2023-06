Stasera OHM-Cover Band dei Pink Floyd al Las Palmas Cozze-Mola di Bari

Mola di Bari– Questa sera , alle ore 22.00, al Las Palmas Cozze ,si esibiranno gli OHM, cover band degli storici Pink Floyd!

IL PROGETTO

Il progetto OHM nasce nel 1997 da un’idea di Francesco Carrieri, chitarrista della Band.

I Live Show sono arricchiti da Mr Screen con proiezioni a Led ed effetti luce di ultima generazione. Il repertorio comprende brani tratti da Wish You Were Here, Animals, The Wall, A Momentary Lapse Of Reason, The Division Bell, The Dark Side Of The Moon, inoltre, di brani più datati per soddisfare il pubblico più nostalgico e qualche sorpresa da The Endless River, ultimo lavoro dei Pink Floyd!

Numerose collaborazioni con artisti internazionali che hanno fatto parte della band ufficiale dei Pink Floyd come GARY WALLIS (batterista/percussionista) DURGA MCBROOM (corista) e LORELEI MCBROOM (corista), ma anche con STEF BURNS (chitarrista statunitense di Vasco Rossi e Alice Cooper), ANDREA INNESTO (sassofonista storico di Vasco Rossi).

LA BAND

Francesco Carrieri – Chitarra e voce

Giuseppe Carrozzo – Batteria

Alex Di Donna – Voce e tastiere

Walter Di Stefano – Basso

Antonio Lenti – Sax

Nunzia Panariti – Voce

Elisabetta Carrozzo – Voce

Federica Faggiano – Voce

