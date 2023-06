Fiori e piante alleati contro il cambiamento climatico e l’inquinamento: lo studio presentato al Congresso dei fiori italiani. Lo studio del Cnr evidenzia i benefici dei fiori e delle piante per contrastare il cambiamento climatico e l’inquinamento.

Lo studio è stato presentato al primo Congresso dei fiori italiani a Leverano. Alcune piante da interno riducono le emissioni di Co2 e le polveri sottili nelle case, nelle scuole e negli ospedali, migliorando la salute e la concentrazione delle persone.

Il testo conclude sottolineando il valore del settore florovivaistico per l’economia italiana, che vale più di 2,6 miliardi di euro e dà lavoro a 200mila persone lungo tutta la filiera. Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini chiede di valorizzare il ruolo del verde per la salute dei cittadini.