Candidato sindaco di Brindisi Luperti richiede sospensione della proclamazione di Giuseppe Marchionna

Pasquale Luperti, candidato sindaco non eletto alle recenti elezioni comunali di Brindisi, ha inviato una lettera al Prefetto di Brindisi e al Segretario generale del Comune, chiedendo la sospensione della proclamazione di Giuseppe Marchionna come sindaco della città.

Luperti ha sollevato una possibile incompatibilità tra i ruoli ricoperti da Marchionna, che è risultato eletto sindaco il 29 maggio 2023, e la sua posizione come amministratore unico della società partecipata Santa Teresa spa, di cui la Provincia di Brindisi è il socio unico.

Giuseppe Marchionna

Il giorno successivo alle elezioni, il dott. Marchionna avrebbe firmato promozioni, secondo quanto scrive Luperti, di carriera per alcuni dipendenti della Santa Teresa spa, alzando il loro livello secondo il CCNL. Tuttavia, poche ore dopo, ha rassegnato le dimissioni dalla sua posizione di amministratore unico della società, consegnandole al Presidente della Provincia, Antonio Matarrelli.

In seguito all’invito del Presidente Matarrelli, Marchionna avrebbe revocato tali promozioni, già notificate ai dipendenti interessati, affermando che era una “questione di opportunità”. Questo fatto è stato riportato dal Quotidiano di Puglia, che ha citato le parole del dott. Marchionna tra virgolette.

Secondo Luperti, nonostante le dimissioni da amministratore unico, Marchionna “continua a svolgere le funzioni in tale ruolo fino alla nomina di un nuovo amministratore unico. Tuttavia, oggi, 1 giugno 2023, alle ore 18:30, Marchionna sarà proclamato sindaco di Brindisi, nonostante l’evidente incompatibilità tra le due posizioni”.

Pasquale Luperti ha chiesto che le autorità competenti prendano atto di quanto accaduto e dispongano la sospensione della proclamazione di Marchionna come sindaco di Brindisi, almeno fino a quando non verranno meno i motivi di incompatibilità e fino a quando un nuovo amministratore unico non verrà nominato per la società Santa Teresa.

Luperti ha anche sottolineato la necessità di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti, specialmente riguardo all’opportunità di concedere promozioni e benefici economici al personale di una società amministrata da Marchionna durante la sua campagna elettorale. Inoltre, ha evidenziato come Marchionna abbia selezionato parte del personale della Santa Teresa spa per la formazione della sua lista personale nella competizione elettorale appena conclusa.

La richiesta di sospensione della proclamazione del nuovo sindaco viene avanzata da Luperti a scopo cautelativo, al fine di garantire la trasparenza e la legalità nell’amministrazione comunale di Brindisi.

Le autorità competenti sono ora chiamate ad analizzare la questione e decidere sulla validità della richiesta di Luperti, che solleva dubbi sulla compatibilità dei ruoli di Giuseppe Marchionna come sindaco di Brindisi e amministratore unico della Santa Teresa spa.