Video intervista esclusiva a Massimo Ferrarese

Dichiarazioni inedite di Massimo Ferrarese, Commissario Straordinario dei Giochi del Mediterraneo 2026

L’ex politico e imprenditore di successo, Massimo Ferrarese, spiega la sua nuova carica come Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto in un’intervista esclusiva con Puglia Press TV.

Massimo Ferrarese ospite a Puglia Press TV

Gli amanti dello sport stanno già contando i giorni per i Giochi del Mediterraneo 2026, un evento sportivo multisportivo che vede atleti da 26 nazioni in competizione in una varietà di discipline.

Quest’anno, la città portuale di Taranto, situata sulla costa meridionale dell’Italia, ospiterà i Giochi, aggiungendo un ulteriore senso di eccitazione e attesa a questa celebrazione sportiva.

Nel cuore dell’organizzazione di questo grande evento c’è un uomo dalle molteplici capacità: Massimo Ferrarese.

Ex politico con cariche prestigiose tra cui quella di Presidente della Provincia di Brindisi, ex Presidente di Confindustria Brindisi, di Invimit sgr., e patron di una rinomata squadra di pallacanestro, Ferrarese è attualmente il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026.

Nella nostra esclusiva intervista, Ferrarese parla del suo passato, delle sfide attuali nel guidare l’organizzazione dei Giochi e delle sue visioni per il futuro.

Approfondisce anche i dettagli del suo ruolo nella gestione dell’evento sportivo, rivelando aspetti inediti e affascinanti.