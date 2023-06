Approvato il progetto Nodo verde a Bari: Riqualificazione urbana e nuove infrastrutture per la città

Bari, 1 giugno – Il Consiglio comunale di Bari ha dato il via libera alla delibera per l’iter di approvazione del progetto Nodo verde, un ambizioso piano di riqualificazione urbana che prevede una serie di interventi integrati per migliorare la città.

Il progetto coinvolgerà sia il Comune di Bari che il gruppo Rfi, e avrà un costo complessivo di 170.563.000 euro, con una parte dei finanziamenti provenienti dal Pnrr.

Uno dei principali obiettivi del progetto è la realizzazione di uno spazio soprelevato verde che collega i quartieri attualmente separati dal fascio dei binari.

Questo spazio sarà dotato di percorsi pedonali e ciclabili, nonché di ampi spazi verdi, contribuendo così a favorire la mobilità sostenibile e la connessione tra le diverse aree della città.

Inoltre, il progetto prevede la riqualificazione delle aree esterne di piazza Aldo Moro, con particolare attenzione al trasferimento dell’attuale capolinea dei bus Amtab in un’area adiacente al nuovo terminal bus.

L’area nord della piazza verrà trasformata in uno spazio verde, garantendo un ambiente più piacevole e accogliente per i cittadini.

Un altro elemento chiave del progetto è la costruzione di un nuovo edificio a due piani sopra il fascio binari.

Questo edificio sarà dotato di spazi polifunzionali, tra cui biglietterie, locali e servizi self-service, contribuendo così a migliorare l’accessibilità e l’efficienza del trasporto pubblico nella città di Bari.

L’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, ha sottolineato l’importanza di questa fase progettuale, definendola come “le battute finali” prima dell’inizio effettivo dei lavori.

Galasso ha anche evidenziato che il gruppo Rfi è già pronto a indire una gara per selezionare le aziende che si occuperanno dell’esecuzione delle opere, al fine di rispettare gli obiettivi temporali imposti dal Pnrr.

L’obiettivo è completare tutti i lavori entro il 2026.

Il progetto Nodo verde rappresenta una grande opportunità per la città di Bari, consentendo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo la sostenibilità ambientale e rafforzando l’infrastruttura dei trasporti pubblici.

Con l’approvazione della delibera in Consiglio comunale, la città si prepara ora ad avviare la fase di realizzazione di quest’importante opera di riqualificazione urbana