Insospettiti da un vetro rotto dell’auto i carabinieri passano alla perquisizione, nei guai una donna

Nel corso di un servizio volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria hanno effettuato un’importante arresto. Una donna del luogo è stata fermata mentre si trovava alla guida della sua autovettura lungo l’arteria stradale che collega Manduria a Oria. Gli agenti sono stati attirati dall’evidente rottura del finestrino posteriore del veicolo, motivo per cui hanno deciso di effettuare un controllo approfondito.

La donna, visibilmente agitata, ha sollevato i sospetti dei Carabinieri, che hanno proceduto immediatamente a una perquisizione personale e veicolare. Durante la ricerca, all’interno della borsa della sospettata, sono stati rinvenuti e sequestrati 100 grammi di una sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, avvolta in un involucro di cellophane.

La droga sequestrata è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per ulteriori analisi. Nel frattempo, la donna di 41 anni, salvo la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva, è stata condotta presso la casa circondariale di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto di questa presunta spacciatrice rappresenta un importante successo per i Carabinieri di Manduria nella lotta contro il traffico di droga. La loro efficace operazione dimostra l’importanza delle azioni di prevenzione e contrasto messe in atto dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità locale.

L’indagine proseguirà per individuare eventuali complici o collegamenti di questa donna con altri soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. Le autorità competenti continueranno a lavorare per smantellare le reti criminali che operano nel territorio e per garantire la tutela della legalità e del benessere dei cittadini.