Ippodromo Paolo VI – Ultima giornata di corse con orario pomeridiano

L’appuntamento clou del mese con le corse al trotto all’ippodromo Paolo Sesto è in arrivo, con una giornata emozionante prevista per martedì 30 maggio, a partire dalle 15.25. Questa sarà anche l’ultima giornata di corse con orario pomeridiano, poiché a partire dalla domenica successiva, il 4 giugno, le corse inizieranno in orario serale.

Una delle prove più attese di questa giornata è la sesta, ovvero il premio “Clayton”, che vedrà la partenza di nove cavalli di quattro anni sulla distanza del miglio. Tra i partecipanti, Diocleziano Dvs, affidato all’esperto driver Gaetano Di Nardo, si presenta come il favorito del pronostico. Questo cavallo ha dimostrato di poter agire in diversi schemi di corsa e, se necessario, è anche abile a partire rapidamente per assumere il comando e gestire la gara lungo il percorso.

Una novità interessante è l’esordio di Deledda sotto la nuova gestione dell’allenatore Romano Tamburrano, che salirà personalmente in sella alla figlia di Bird Parker. Deledda proverà a partire velocemente per assumere una posizione favorevole da sfruttare nella fase finale della corsa.

Tra gli altri partecipanti, ritroviamo Dolthol, che potrebbe sfruttare la posizione lungo la corda, ma considerando che sta rientrando dopo una pausa di due mesi, è lecito presumere che potrebbe non essere al massimo della forma. Inoltre, Doyle Wise L, reduce da una recente vittoria in una categoria inferiore, e Darling Grif, che ha mostrato prestazioni interessanti prima dell’errore dell’ultima uscita, potrebbero giocare un ruolo importante nella fase iniziale della gara.

Da segnalare anche la presenza di Dora Baggins, fresca di record, ma nonostante questo risultato impressionante, rimane comunque una sorpresa in questa competizione di alto livello.

La sesta prova del premio “Clayton” si preannuncia avvincente, con Diocleziano Dvs come favorito, ma con una serie di sfidanti pronti a lottare per la vittoria. Sarà una corsa emozionante e appassionante per gli appassionati di trotto e una grande opportunità per i partecipanti di dimostrare la propria abilità e determinazione in pista.