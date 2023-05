Arrestato 69enne di San Michele Salentino: risponde di tentato omicidio e detenzione di droga

È stato convalidato l’arresto del 69enne di San Michele Salentino (BR), avvenuto in flagranza di reato nel pomeriggio del 22 maggio 2023, ad opera dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni (BR).

L’uomo dovrà rispondere di gravi accuse, tra cui tentato omicidio, detenzione di sostanza stupefacente (cocaina), resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto durante un’attività straordinaria volta a contrastare i reati legati agli stupefacenti. Un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile ha intercettato un’auto sospetta proveniente da San Michele Salentino che si stava dirigendo verso Carovigno. I Carabinieri hanno tentato di fermare il conducente e il veicolo quando si sono fermati in via Ponchielli.

Tuttavia, alla vista dei Carabinieri, il conducente, già condannato per contrabbando, ha innestato la retromarcia speronando una prima autovettura di servizio e si è avviato a una colluttazione con i militari, che cercavano di impedirgli di mettersi alla guida. Nonostante gli sforzi dei Carabinieri, la potenza della sua Audi A8 ha spostato l’auto di servizio di 10 metri, riuscendo a liberarsi e speronando una seconda auto di servizio. Il conducente ha quindi cercato di investire deliberatamente il personale dell’Arma. A questo punto, i Carabinieri hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco verso gli pneumatici e il cofano motore, perforando due ruote e danneggiando il radiatore. Nonostante ciò, il fuggitivo è riuscito comunque a fuggire, speronando un veicolo privato regolarmente parcheggiato e successivamente anche una terza auto di servizio che era arrivata in ausilio.

È iniziato così un inseguimento per le strade della città, durante il quale il fuggiasco ha speronato un’altra vettura in movimento con a bordo due donne, mettendo a rischio l’incolumità pubblica e quella dei Carabinieri in inseguimento. Infine, il veicolo è stato bloccato nei vicoli del centro abitato dopo un ulteriore speronamento. Nonostante tutto, l’uomo ha continuato a resistere e ha ingaggiato un’ulteriore colluttazione con i Carabinieri per proteggere la droga che trasportava: circa 100 grammi di cocaina.

Il fuggitivo, che viaggiava a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa e con patente di guida revocata, è stato deferito anche per il porto abusivo di un coltello e la violazione di un foglio di via obbligatorio emesso dal comune di Carovigno. Durante una successiva perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati ulteriori 5 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, un bilancino elettrico di precisione e materiale per il confezionamento della droga, oltre a circa 8.000 euro in contanti.

L’arresto del 69enne e le attività di contrasto alla criminalità diffusa, in particolare nello spaccio di sostanze stupefacenti, rientrano nelle azioni messe in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi nell’ambito della lotta al crimine in tutta la provincia, con particolare attenzione alle aree più complesse.